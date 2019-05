Modena, 28 maggio 2019 – Maltempo e ponti chiusi: ci risiamo. Dopo la pioggia e le piene delle scorse settimane, la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo rossa per criticità idraulica, valida fino a tutta la giornata di domani. Sono i corsi d'acqua a preoccupare. Sono stati quindi chiusi i ponti sui fiumi della provincia di Modena. In particolare il Ponte Alto a Modena e il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul Secchia; chiuso sempre sul Secchia anche il Ponte Motta a Cavezzo, e il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido. La Provincia ha invece riaperto, nel pomeriggio, il ponte di Navicello vecchio sul fiume Panaro.

In via precauzionale domani pomeriggio resteranno chiuse le scuole di Villanova: il nido Trottola, la scuola d’infanzia San Pancrazio e la primaria Ciro Menotti.

Nel corso della serata tecnici comunali e volontari della Protezione Civile, insieme con gli operatori della Polizia municipale contatteranno gli abitanti della località San Pancrazio per invitarli a portarsi ai piani alti delle abitazioni nella giornata di domani. A tutti, comunque, si raccomanda di limitare gli spostamenti in auto e di prestare attenzione quando si percorrono ponti, sottopassi e strade sotto l'argine.

Disagi sulle strade

Data la situazione, domani sono previsti disagi per il traffico, soprattutto per chi arriva a Modena da Carpi e dal casello di Campogalliano, e in strada Canaletto. Dopo i primi temporali del pomeriggio, ci sono stati problemi sulla provinciale 3 Giardini, vicino a Serramazzoni: la carreggiata è stata invasa dai detriti caduti dal versante instabile. Stesso copione in più punti della provinciale 33 tra Pavullo e Polinago, sulla provinciale 623 vicino Zocca e lungo la provinciale 4 Fondovalle Panaro, nella zona di ponte Samone, sulla provinciale 26 a Samone e lungo la provinciale 486 in un tratto vicino Montefiorino, dove a causa del cedimento del fondo stradale si circola a senso unico alternato. Un altro sgombero di detriti è stato necessario sulla provinciale 324 del passo delle Radici, vicino a Sestola, nel tratto dove da alcuni giorni si circola a senso unico alternato a causa di una frana che, ora, si è rimessa in movimento.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae regionale, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web.Il Comune di Carpi invita poi "gli automobilisti a limitare al massimo gli spostamenti e ad utilizzare ponte Bacchello a Sozzigalli o ancora ad utilizzare l'A22 per dirigersi verso Modena".

Attivato il monitoraggio dei fiumi

Per tutta la notte i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e i volontari della Protezione Civile monitoreranno il nodo idraulico modenese. Particolare attenzione sarà dedicata al fiume Secchia sul quale è atteso un nuovo innalzamento dei livelli a causa della pioggia che continuerà a cadere nelle prossime ore.

Già da oggi pomeriggio è attivo il Centro Unico di Protezione Civile a Marzaglia e il Coc, il Centro operativo comunale, con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità, a cui è possibile telefonare per segnalare eventuali emergenze (tel. 059 2033745).

Nel corso della giornata Aipo ha effettuato alcuni interventi di messa in sicurezza degli argini con sacchetti e teloni; tra gli altri, nella zona della strada per Campogalliano, a valle di Ponte Alto e nell’area del ponte della Tav.

Nel pomeriggio il presidente della Regione Stefano Bonaccini, per fronteggiare le possibili piene, ha anche chiesto lo stato di mobilitazione al Governo, che ha attivato le colonne mobili di Protezione civile di Lombardia e Veneto. Attivo anche il Servizio di Piena dell’Agenzia regionale.