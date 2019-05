Modena, 14 maggio 2019 - Ancora almeno due giornate potenzialmente a rischio, di allerta insomma, quelle di oggi e domani, con l’attenzione generale spostata però maggiormente verso la Bassa, dopo che ieri la grande piena del Secchia, paragonabile a quella del 2017 e forse anche qualcosa di più, ha tenuto sulle spine soprattutto il territorio cittadino (foto).

Questo maggio dai tratti invernali si è portato dietro tutti i problemi che di solito la nostra provincia vive proprio nei mesi più freddi e piovosi, riattivando il viavai di tecnici, volontari, forze dell’ordine e militari a Marzaglia, dentro al Centro unificato di Protezione civile (foto).

LEGGI ANCHE Esondazioni in Romagna, la situazione aggiornata a Forlì - Cesena - Ravenna

Lì, alle cinque del mattino, è stato indetto un primo summit di giornata con anche i sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della piena, così come nello stesso edificio si monitora costantemente l’andamento complessivo di questa fase critica.

Proprio a Marzaglia abbiamo parlato di quanto sta succedendo nella nostra rete idrica con Rita Nicolini, responsabile della Protezione civile per l’intera provincia: «Quella che ci troviamo di fronte – spiega Nicolini – è una piena molto simile a quella del 2017, come portata, ma che più a valle – dunque nella Bassa, ndr – potrebbe assumere dimensioni ancora maggiori, questo nelle prossime due giornate – dunque, come detto, oggi e domani, ndr –, quando l’acqua potrebbe anche raggiungere livelli superiori a due anni fa».

Tant’è che proprio ieri, mentre si seguiva chilometro dopo chilometro il passaggio della piena, i militari dell’Esercito venivano mandati nella Bassa: «Forze in più – prosegue Nicolini – che andranno ad aggiungersi al già ampio numero di addetti della Protezione civile, di vigili del fuoco, di forze dell’ordine e di tanti volontari già operativi da ore sul territorio». C’è un aspetto che rende questa piena particolare, nel senso di differente rispetto a quelle a cui (ahinoi) ormai siamo abituati da anni: la lentezza.

Il passaggio dell’enorme massa d’acqua (video) ci sta mettendo più del solito ad attraversare il territorio. Ciò è dovuto prevalentemente alla perturbazione che ha interessato la nostra provincia a inizio mese, quando in montagna è addirittura ricomparsa la neve... a maggio. Proprio lo scioglimento e più in generale l’afflusso di acqua dalle zone più alte stanno portando a questo effetto più rallentato, rispetto a quando le piene si registrano nei mesi autunnali o invernali.

I ponti restano chiusi: la situazione aggiornata

La piena del fiume Secchia sta transitando regolarmente ma i livelli, pur in significativa diminuzione, sono ancora troppo alti per consentire la riapertura di Ponte Alto a Modena e del ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera. Chiusi sul Secchia anche ponte Motta a Cavezzo e ponte Pioppa a Rovereto, di competenza della Provincia.

Rimangono chiusi in via precauzionale a Modena anche il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, e quello di Navicello vecchio, sul Panaro, di competenza della Provincia, la cui riapertura, però, è prevista entro le 7.30.

È aperta alla circolazione via Gherbella dove nella serata di ieri Aipo ha provveduto alla pulizia del Tiepido dai rami che avrebbero potuto rallentare il deflusso dell'acqua sotto il ponte.

Pulita e aperta regolarmente al traffico anche la rotatoria di San Pancrazio, dove confluiscono la Nazionale per Carpi e la provinciale proveniente da Campogalliano. Su entrambe le strade si prevedono comunque rallentamenti alla circolazione.

La riapertura dei ponti sarà valutata nel corso della mattina dai tecnici. In programma anche un incontro del Centro coordinamento soccorsi al Centro unico di protezione civile di Marzaglia. Attivo anche il Coc, Centro operativo comunale, con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità.

Durante la notte tecnici del Comune e volontari di Protezione civile, oltre agli operatori della Polizia municipale, hanno garantito l’attività di monitoraggio di tutto il nodo idraulico modenese che continuerà anche nelle prossime ore.

Emergenza fiumi, ore di paura nella Bassa Modenese, scuole chiuse

Massimo stato d’allerta e la popolazione si riversa sugli argini dei fiumi, Secchia e Panaro, per controllarne da vicino il livello. Da Bastiglia a Bomporto passando per le frazioni e giù fino a San Prospero, Cavezzo, Concordia, San Possidonio si aspetta con angoscia il passaggio della piena. Dopo la chiusura delle scuole, ieri, a Bastiglia e Sorbara, oggi si replica, e resteranno chiuse anche le scuole nei comuni definiti ‘rivieraschi’ di San Prospero, Cavezzo, Concordia, San Possidonio. Località, queste, dove ieri, a fianco dei tantissimi volontari di Protezione Civile, in tutto 400 dislocati in provincia, hanno lavorato i militari del Reparto Comando e Supporti Tattici del Distaccamento della Brigata Aeromobile Friuli di Bologna.

Uomini e mezzi dell’Esercito, coordinati dal Comando Forze Operative Nord di Padova, che su disposizione della Prefettura hanno pattugliato gli argini di Cavezzo e San Possidonio. .