Modena, 25 dicembre 2020 - Un'atmosfera surreale a Modena nel pomeriggio di Natale: poco prima delle 18 una grandinata improvvisa ha imbiancato la città, in particolare le piazze e le vie del centro storico. Grandine come neve, un fenomeno raro che ha richiamato decine di modenesi che sono scesi in strada per immortalare il momento con un video e per scattare foto. Sono bastati pochi minuti per cambiare volto alla città.

Piazza Grande è magica, con le luci dell'albero di Natale che spiccano ancora di più sul bianco candido. Nelle ore precedenti un violento temporale con forti piogge e vento si era abbattuto sul modenese, poi la grandine all'improvviso, che dalle finestre sembrava neve.

Ed è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo sull'Emilia Romagna dalla serata e domani, 26 dicembre, con nevicate fino a quote basse. Lo rende noto la Protezione civile che ha emesso per il giorno di Santo Stefano, una allerta gialla in 11 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.