Nonantola, cane chiuso in un negozio abbandonato: scattano due denunce

Modena, 17 maggio 2024 – Le guardie zoofile dell’organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) hanno sequestrato a Nonantola, in provincia di Modena, un cane di razza amstaff di due anni che era chiuso in un negozio abbandonato, in un contesto di estremo degrado igienico e sanitario. A segnalare l’accaduto è la stessa organizzazione. Due persone sono state denunciate dall’Oipa per abbandono e maltrattamento. Si tratta del proprietario e del detentore. L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione, con la polizia locale. “Al momento del sequestro, Zuma, così lo abbiamo chiamato, era senza acqua né cibo, in uno scenario da incubo”, spiega la coordinatrice Oipa di Modena Sara Ferrarini. Ora Zuma, che ha circa due anni, è ospite del canile intercomunale di Modena e può essere preso in affidamento temporaneo. Al termine del procedimento, potrà essere adottato in via definitiva. Per informazioni: tel. 3497706639, email guardiemodena@oipa.org