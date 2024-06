Ballottaggio Nonantola, i risultati: la sfida in diretta. Baccolini in vantaggio (68,78%) su Contursi (31,22%)

Modena, 24 giugno 2024 – Urne chiuse ed è tempo di spoglio a Nonantola per decretare il nuovo sindaco, dopo il ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno. L’affluenza si è fermata al 41,90% (contro il 61,19% del primo turno). La località del modenese è nota per essere stata in passato una roccaforte del Pci e dei suoi eredi. Quando mancano solo 4 sezioni al termine dello spoglio (10 sezioni scrutinate su 14) Tiziana Baccolini, candidata del centrosinistra, è in netto vantaggio (68,78%) sulla sfidante di centrodestra Monica Contursi (31,22%).

La sfida tutta al femminile è tra le candidate Tiziana Baccolini, appoggiata dal Partito Democratico e dalla lista ‘Nonantola Attiva’ e che ha raggiunto il 45,82% dei voti al primo turno delle elezioni comunali 2024 di due settimane fa, e Monica Contursi, che ha ottenuto il 25,78% dei voti ed è sostenuta da Fratelli d’Italia e dalle liste ‘Nonantola al Centro’ e ‘Noi per Nonantola’.

Baccolini, che è stata apertamente appoggiata anche dal leader del Pd Stefano Bonaccini, poteva contare su un vantaggio importante per ciò che riguarda le preferenze, come testimoniato dalle percentuali del primo turno elettorale. Contursi invece, dall’altra parte, non è riuscita in vista del ballottaggio a stringere accordi con le candidate sconfitte al primo turno Cinzia Vaccari, sostenuta da due liste di sinistra, e la pentastellata Barbara Guerzoni per un eventuale apparentamento.

Risultati ballottaggio a Nonantola in diretta