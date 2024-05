Elezioni a Carpi: chi sono i candidati sindaci e le liste

Modena, 13 maggio 2024 – Lo scenario politico carpigiano si arricchisce: spunta, infatti, un quarto candidato sindaco. E’ Davide Verri con il partito Forza del Popolo. Verri, 62 anni, impiegato amministrativo in una ditta di Reggiolo, prossimo alla pensione, molto conosciuto negli ambienti sportivi in quanto presidente della Carpine pallamano, ha dato la sua disponibilità a guidare la sezione locale del partito: la lista dei candidati (in maggioranza donne) è stata depositata in Comune e sono in corso le verifiche. "Siamo la novità di queste elezioni. Non siamo né di destra né di sinistra. E neppure civici perché apparteniamo a una formazione nazionale anti-Euro". Verri dice di parlare per il bene del popolo. "Rappresentiamo il ‘fronte del dissenso’". Verri, dunque, sfiderà altri tre candidati. Annalisa Arletti, sostenuta dalla coalizione del centro destra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e ‘Carpi protagonista per Arletti sindaco’, si definisce "la vera alternativa per una storia nuova". Monica Medici è sostenuta da Carpifutura e Movimento civico per Carpi; il simbolo è stato confermato ieri, dopo alcuni problemi sollevati dal M5S per la forte analogia con il loro. "Vogliamo ‘riscrivere il tempo’ per sottrarci all’attuale declino" dice Medici. Riccardo Righi è sostenuto dalla coalizione del centro sinistra composta da: Pd, AVS, Carpi 2.0 (in cui rientra la Dc), Carpi Comune, Carpi a Colori, Bella Carpi e Uniti per Carpi (composta Italia Viva, +Europa Carpi e Laboratorio Carpi). "Credo nella politica tra la gente, vicina alle persone" ha detto Righi. Tra i sostenitori anche Azione, il partito di Calenda, che a Carpi ha il volto di Simone Morelli che però, altro colpo di scena, non è tra i nomi in lista, "per non oscurare e togliere voti agli altri candidati di Azione. Non sono in lista, ma ci ho messo la faccia".

Maria Silvia Cabri