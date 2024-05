Elezioni a Modena: i candidati sindaci e i nomi nelle liste

Modena, 12 maggio 2024 – Nuove sfide bussano alle porte. Manca meno di un mese, infatti, alle elezioni amministrative, quando l’8 e il 9 giugno i cittadini saranno così chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale di Modena.

Nuovi sindaci: dove si vota in Emilia Romagna

Una sfida che, nella nostra città, vede scendere in campo ben sette aspiranti sindaco: sette profili tutti diversi tra loro, ma con lo stesso obiettivo di poter guidare Modena verso nuove – e sempre migliori – prospettive. A scendere in campo per il centrosinistra è Massimo Mezzetti, sostenuto da ben sette liste. "Modena è la nostra città, una città che vogliamo più bella e curata, attenta e giusta – queste le prime righe del programma di Mezzetti –. Vogliamo proporre ai modenesi di affrontare insieme questa sfida e di costruire insieme il nostro futuro con un patto con la città e per la città".

Appoggiato da quattro liste, invece, è il candidato sindaco del centrodestra Luca Negrini, il cui programma punta su lotta alla criminalità e supporto alle imprese: "Abbiamo lavorato su tredici punti concreti che diano un cambio di passo sempre più necessario per la città" aveva affermato alla presentazione del programma.

Aspira alla poltrona da sindaco anche la prof Maria Grazia Modena, sostenuta dalla sua lista ‘Modena x Modena’: il suo progetto per la città segue la regola delle cinque esse: sanità, sicurezza, solidarietà, sociale e sostenibile. La sua squadra? "La chiamo armata Brancaleone – ha detto – siamo diversi ma c’è armonia".

In gara si fa spazio anche Claudio Tonelli, appoggiato dalla lista Modena Volta Pagina-Unione Popolare e Possibile, che vedono casa e servizi tra le priorità. "Oggi la città è spaccata: da una parte la passeggiata in centro di chi non ha problemi economici, dall’altra le periferie con il disagio che aumenta" aveva affermato. C’è poi il candidato Daniele Giovanardi, appoggiato dalla sua lista Modena cambia. Nella presentazione della sua candidatura Giovanardi aveva sottolineato come "a Modena c’è tanto da dire: dalla cultura alla sanità, con liste di attesa infinite, all’immigrazione molte volte selvaggia, al traffico".

Sul fotofinish, si sono aggiunti altri due candidati: Chiara Costetti appoggiata dalla sua lista ‘RespiriaMo Aria Pulita’ e Marco Meschiari con la lista ‘3V Verità e libertà’.

Pd

Federica Venturelli, Anna Allesina, Grazia Baracchi, Renza Barani, Luca Barbari, Mara Bergonzoni, Alberto Bignardi, Simone Bonfante, Andrea Bortolamasi, Andrea Bosi, Benedetta Maria Campana, Antonio Carpentieri, Vincenza Carriero, Francesca Cavazzuti, Lucia Connola, Anna De Lillo, Urania Dekavalis, Danaida Delaj, Federica Di Padova, Gianluca Fanti, Francesco Fidanza, Fabia Giordano, Mattia Gualdi, Diego Lenzini, Stefano Manicardi, Salvatore Mirabelli, Aldren Ortega, Fabio Poggi, Piergiorgio Rebecchi, Vittorio Reggiani, Giulia Ugolini, Giovanna Zanolini.

Azione con Calenda

Claudio Gorrieri, Elio Attarantato, Paolo Ballestrazzi, Daniela Ballochi, Giampaolo Briscagli, Rosalba Caffo Dallari, Azzurra Cannizzaro, Stefania Cargioli, Matteo Ciaccia, Patrizia De Cosimo, Antonio Dell’Erario, Michele Garagnani, Leonardo Gazzotti, Claudio Gorrieri, Siham Karbouchi, Alessandro Levi, Anna Maria Lucà Morandi, Saverio Magni, Michela Mattei, Filippo Messori, Cecilia Odone, Elena Pellacani, Simone Pierro, Alessandra Profilo, Irma Romero, Mario Rossi, Daniela Sarracino, Cristian Scida, Massimo Tagliavini, Edoardo Valenti, Michel France Wandji Ndjitché.

Modena civica

Katia Parisi, Rosario Maragò, Alessia Ruini, Lucia Sassi, Fabio Pescione, Fernando La Rocca, Giuseppe Valerio, Giacomo Francesco Gammuto, Sergio Fontanesi, Giulia Stagnoli, Maria Menga, Enrico Solieri, Riccardo Gervasi, Giovanni Brunetti, Loris Schirru, Aurora Auguria Curatelo, Michele Violante, Cesare Barone, Francesco Perrupato, Francesco Santoro, Rossella Livigni, Michele Sagliano, Costantino Zara, Emilio Imparato, Maria Assunta Maruccia, Sirine Sebtaoui, Filomena Pizzirusso, Giacomo Macchia, Sokol Doda, Ali Mtiri, Luigi Liviero, Antonella Foderà.

Movimento 5 stelle

Giovanni Silingardi, Barbara Moretti, Enrica Manenti, Luca Fantoni, Solange Pichler, Antonio Ricci, Iman Sourour, Tiziano De Toni, Sandra Poppi, Costetta Beggi, Giuseppe Cappa, Christine Cavallari, Francesca Cennamo, Sofia Cioffo, Elia Matteo Del Duca, Roberto Fangareggi, Carlotta Gianotti, Ivana Gualdi, Afrim Hasko, Andrea Lucchi, Delia Martinoli, Avni Mehdihoxha, Giuseppina Morra, Fabio Parenti, Giambattista Peviani, Maria Preciado del Pilar, Andrea Seghedoni, Angelo Terlizzi.

Piazza futura

Chiara Giovenzana, Luca Astolfi, Alberto Avallone, Elisa Barani, Luigi Bergonzini, Federica Bologna, Rossella Bulgarelli, Antonia Cesareo, Enrico Clicine, Anna Fausta Fella, Alberto Giombetti, Miriam Giordano, Francesco Guaraldi, Stefano Guidetti, Enkelejda Halilaj, Mirko Luppi, Patrizia Malagoli, Roberto Malaguti, Valentina Minarini, Filippo Monzani, Paolo Nichelli, Theresa Pedretti, Marcello Pinti, Floriano Prampolini, Maria Roversi, Maddalena Ronchetti, Laura Saponaro, Marco Scarabelli, Corina Serdean, Amarjot Singh, Giulia Vaccari, Ermanno Zanotti.

Alleanza Verdi Sinistra

Abrate Martino, Paola Aime, Angela Artusi, Giuliano Barbieri, Alessandro Barbolini Capo, Giorgio Bolognesi, Giuseppe Buonanno, Giancarlo Campioli, Corrado Cananiello, Luca Cannone, Silvia Cappa, Franco Caroli, Francesca Cortesi, Francesca Fabbri, Laura Ferrari, Alessandra FiIippi, Linda Fusara, Enrico Guerzoni, Ylenia Ignatti, Antonio Lo Fiego, Barbara Longobardi, Mauro Magnoni, Anna Rebecca Malagoli,Rino Malaguti, Marco Malferrari, Enrico Miglioli,Silvia Piccinini, Serafino Prudente, Maria Rosa Pugnaghi, Maria Teresa Rubbiani, Vincenzo Scalfari, Silvia Vaccari.

Uniti per Modena

Pietro Borsari, Rossana Zini, Stefano Goldoni, Laura Ferrari, Pietro Anobile, Laura Bortolamasi, Francesco Pozzi, Carla Mazzola, Davide Stefani, Cecilia Gozzol, Andrea Battistini, Vanessa Mussini, Davide Fabbri, Ivonne Montanari, Ivano Nasi, Angela Davide, Angelo Semeraro, Paola Olivari, Daniele Vacirca, Irene Zambon, Pietro Montaruli, Chiara Zinanni, Hosam Arafa, Barbara Bonzagni, Mario Tosini, Barbara Martinelli, Alberto Nasi, Francesco Mattucci, Antonio Giuseppe Campo.

Fratelli d’Italia

Daniela Dondi, Elisa Rossini, Daniele Alberti, Paolo Barani, Daniele Barbieri, Valentina Bertoni, Bruno Billi, Pier Luigi Bonvicini, Andrea Buscio, Manuela Carniel, Pasquale Castaldi, Francesco Dartizio, Fabio Massimo De Biase, Deborah De Cicco, Federica Forni, Dario Franco, Fabio Maida, Monica Malaguti, Sofia Martucci, Filippo Palermo, Lucia Palmieri, Ferdinando Pulitanò, Sabrina Puviani, Gabriella Riccio, Lucia Rolando, Fiorenza Simoncini, Giuseppina Sorrentino, Claudio Stanzani, Enrico Tangerini, Raffaello Vernacchi.

Forza Italia

Piergiulio Giacobazzi, Federica Fontana, Andrea Bernagozzi, Gabriella Bettelli, Giuseppe Barbanti, Alessandra Casolari, Fabio Giovanetti, Gaetana Paola Pasquali, Riccardo Dotti, Sabrina Manfredi, Roberto Tondelli, Susanna Rinco, Davide Nappa, Franca Massa, Emanuele Borghi, Maria Chiara Venturelli, Mihai Alexandru Pricop, Paola Zanasi, Giorgio De Cicco, Mihaela Dabija, Bruno Rinaldi, Anna Cesti, Maria Francesco Antonio Torchia, Moira Stefani, Endi Skenderaj, Alice Bigliardi, Alessandro Magiera, Monica Baraldini, Gianni Malagoli, Sebastiano Magnano, Giorgio Zagni, Massimo Bertoni.

Lega

Giovanni Bertoldi , Caterina Bedostri, Stefano Prampolini, Valentina Mazzacurati, Mario Mirabelli, Federica Borghi , Maurizio Colombo, Anna Paola Varallo, Evangelista Bollini, Salvatrice Assenza, Paolo Paracchini, Rossana Venturoli , Fabio Spiganti, Stefania Zucchero, Enzo Spallanzani, Claudia De Minico, Emanuele Presicci, Federica Telleri , Massimo Sangiorgi, Giuseppe Bettuzzi, Angela Beneventi, Emilio Zanni, Raffaela Russo, Luisa Berselli , Luciano Sarti, Alessandra Tornitore, Daniele Bargi, Maria Rita Lenzini, Matteo Zecchi , Danile Ansaloni, Patrizia Sangiorgi.

Lista civica Luca Negrini Sindaco

Sergio Celloni, Flaviana Barbieri, Mariadora Bungaro, Daniel De Rosa, Katia Di Eleuterio, Alessandro Dotti, Massimo Fiorini Enrico Giorgione, Fabrizio Gualdi Stefano Lanozzi, Massimo Marchesi, Andrea Mazzi, Luciano Morani, Massimo Orlandi, Gianluca Pedrazzi, Patrizia Piccagliani, Grazia Ruini, Tiziana Todaro, Stefano Selmi, Paola Sighinolfi, Elisa Valli.

Modena x Modena

Eunice Aigbe, Vittorio Ballestrazzi, Paolo Baraldi, Maria Silvia Braccini, Lucia Carulli, Gianni Casale, Federica Valeria Dallari, Giacomo Ferraresi, Maria Cecilia Ferraresi, Francesco Ferrari, Paolo Alberto Gasparini, Giovanni Gozzi, Claudio Guicciardi, Alessandro Lancellotti, Gaetano Liguori, Elisa Lodi, Silvia Lodi, Francesca Lucchi, Alberto Modena, Camillo Po, Katia Poletti, Maria Luisa Poli, Maria Francesca Rizzo, Giorgio Rosini, Eugenia Rossi, Paola Rosalba Russo, Nenee Sene, Claudio Sgarbi, Paola Tenti in Giovetti, Valeria Vivarelli, Matteo Zaccarelli, Valeria Zanasi detta Daniela.

Modena cambia

Beatrice De Maio, Stefano Longagnani, Luca Rossi, Stefano Cucchi, Carlo Pallotti, Manuela Lugli, Gian Guido Barbanti, Cesare Corni, Daniele Berselli, Raffaella Laghi, Andrea Brancolini, Daniela Maselli, Giuliana Fontanesi, Maria Lia Liotti, Davide Guerzoni, Rocco Picardi, Fernando Boccia, Stefano Corona, Gabriella Consiglio Cino, Franco Faulisi, Alessio Statuti, Filippo Panini, Mila Iorio.

3V Verità e Libertà’

Gabriele Levoni, Emanuela Veronesi, Alessandra Contigiani, Andrea Resca, Magda Piacentini, Eliana Pecorari, Claudia Olivieri, Maria Loredana Antenucci, Greta Bergianti, Valentina Barbieri, Paolo Usocchi, Leda Fontana, Barbara Nora, Roberta Venturelli, Maura Zanella, Lidia Giuliano, Luigi Lorusso, Marco Davoli, ivo Luciano De Rosa, Paolo Caricati, Mauro Benati.

RespiriaMo Aria Pulita

Pietro Bertolasi, Maria Cristina Martinelli, Sabrina Virdi, Gessica Grisanti, Elisa Sentimenti, Giuseppe Pezzuto, Massimo Neviani, Sabrina Bulgarelli, Raffaele Petrone, Valentina Modica, Antonio Iannace, Luigi Panozzo, Alex Bassoli, Carmine Marra, Vito Paradiso, Lorenza Zanoni, Iotti Linda, Arturo Antonucci, Vivian Eguaoven, Emanuele Pini, Assunta leone, Silvia Martinelli, Ivano Savigni.

Modena volta pagina

Eva Rigonat, Samuele Calò, Silvia Missio Giacomo Matteucci, Sara Manzoli, Lyadi El Aidi, Nildo Benuzzi, Manuela Tonini, Gualtiero Monticelli, Marco Chincarini, Giancarlo Montorsi, Pierluigi Calandra Bonaura, Tatiana Boni, Marialaura Marescalchi, Cinzia Imparato, Gianluigi Lanza, Alba Bassoli, Benedetta Antognini, Ivan Andreoli, Nadia Artioli, Clarenzio Ascari (64), Argenio Mario Boccero, Marzia Bergamaschi, Patrizia Brancolini, Monica De Virgilis, Arturo Ghinelli, Michela Gessani, Giovanna Goldoni, Roberto Monaco, Giuditta Perricone, Roberto Palumbo e Daniele Zoboli.