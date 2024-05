Elezioni a Castelfranco Emilia: i candidati sindaco e le liste

Modena, 13 maggio 2024 – Tutto chiuso anche a Castelfranco, San Cesario e nei comuni delle Terre di Castelli che vanno al voto per quanto riguarda i candidati a sindaco e le relative liste.

A Castelfranco sono 4 i candidati che si sfideranno alle urne: oltre al sindaco uscente Giovanni Gargano, sostenuto da Partito Democratico, M5S e dalle liste ’Idee in Comune’ e ’Castelfranco Futura’, saranno della partita l’attuale consigliera Silvia Santunione, sostenuta dalle liste civiche ’Frazioni e Castelfranco’, ’Civica Castelfranco’ e ’Forte Urbano’, Rosanna Righini appoggiata da Fratelli d’Italia e Lega e la new entry centrista Claudio Malavasi, appoggiato dalle liste ’Liberi di Scegliere’ e ’Malavasi Sindaco’.

La situazione, in questo caso, è molto simile a quella della precedente tornata elettorale. L’attuale sindaco Francesco Zuffi correrà per la riconferma, sostenuto dal Pd e dalla lista ’Insieme per San Cesario’. A contendergli la poltrona di sindaco saranno gli attuali consiglieri Mirco Zanoli con la lista ’Centrodestra per la Rinascita’ (unica novità per quanto riguarda i candidati in lizza), appoggiato da Fratelli d’Italia e Lega, la consigliera Sabina Piccinini con la lista ’Nuovo San Cesario’ e il consigliere Luciano Rosi con la lista ’Viva San Cesario I Moderati’.

Nelle Terre di Castelli sono 4 i comuni al voto. Due saranno le liste civiche che si sfideranno a Savignano; l’attuale sindaco Enrico Tagliavini, per la lista ’ProgettiAmo Savignano’, e Liborio Pettinella per ’La Lista dei Cittadini’. A Castelvetro di Modena sono invece tre i candidati: Federico Poppi per la lista di centrosinistra ’Insieme per Castelvetro’, appoggiata anche dal Partito Democratico, Silvia Vandelli per la lista di centrodestra ’Cambiamo Castelvetro’ e, sorpresa dell’ultimo minuto, torna anche l’attuale consigliere Lorenzo Fiorentini con la lista ’Valori Cristiani’.

A Spilamberto sono invece due i candidati, entrambi alla prima esperienza come candidati a sindaco, ma entrambi già con esperienza da assessore. Si tratta da una parte di Massimo Glielmi con la lista ’Spilamberto con il Centrosinistra’ e, dall’altra parte, di Fabrizio Nardini, con la lista ’Lista Civica per Spilamberto – Nardini sindaco’.

A Marano, i candidati sono due: oltre all’attuale sindaco Giovanni Galli, che tenterà il bis con la lista ’Marano energie in comune’, c’è infatti Francesca Graziosi, con la lista ’Marano Futura’.

A Nonantola la sfida è tra Barbara Guerzoni sostenuta da M5s e lista ’Civici Nonantolani’; Tiziana Baccolini sostenuta da Pd e ’Nonantola Attiva’; Monica Contursi con tre liste (‘Nonantola al Centro’ appoggiata da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Popolo della Famiglia, la lista di Fratelli d’Italia e quella civica ’Noi Nonantola’); e Cinzia Vaccari con le liste ’Il futuro adesso’ e ’Nonantola Progetto 2030’.