Elezioni: Modena rossa da oltre 70 anni. Il Pd punta sul papa straniero. Un meloniano tenta la spallata

Modena, 6 giugno 2024 – Le amministrative 2024 saranno ricordate come quelle in cui un manipolo di sei quarantenni del Pd ha provato l’assalto al cielo bruciandosi le ali. La nuova generazione ha tentato di raccogliere l’eredità del sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, finendo imbrigliata nei veti incrociati. Niente candidato sindaco per mesi, fino a quando, sull’orlo del commissariamento nazionale, il caos dei Dem ha partorito il Papa straniero. I vertici, attraverso anche il pressing del modenese Stefano Bonaccini, hanno convinto l’ex assessore regionale Massimo Mezzetti, 62 anni, ex Ds mai entrato nel Pd. Forse proprio per questo, con lui si è voluto alleare chiunque. Oltre ai Dem, Verdi e Sinistra, due liste civiche, perfino il diavolo e l’acqua santa: il M5s, Azione e Iv con +Europa. Un campo infinito più che largo.

"Il problema – sospirano nella coalizione – sarà distribuire gli assessorati…". Soprattutto aleggia la profezia di Muzzarelli: "Massimo – ammoniva all’assemblea di gennaio – non è del Pd. Il partito conservi la maggioranza dei consiglieri se vogliamo portare a casa i provvedimenti più importanti". Con il sindaco uscente, insomma, siamo al ‘carissimi nemici’. Un esempio? Sui rifiuti Muzzarelli ha proceduto a tappe forzate con il porta a porta: differenziata schizzata in un anno e mezzo dal 61 per cento al 78%, certo. Lasciando sul campo però cumuli abbandonati, che hanno sconcertato la città. "In alcune zone la raccolta non va bene: urgono modifiche", ha scosso il capo in un’intervista l’altro giorno Mezzetti.

Sfida il carrozzone variopinto il centrodestra, che dopo aver sondato il mondo civico per allargare il bacino elettorale, è tornato a pescare nei partiti: Luca Negrini, 33enne imprenditore, presidente cittadino di Fd’I. Candidatura emersa dopo un dualismo logorante con Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia. Tuttavia Lega, FI e Fratelli d’Italia, la lista ‘Negrini sindaco’ ora appaiono uniti. L’obiettivo è espugnare la roccaforte rossa, rimasta salda per oltre 70 anni, bissando l’exploit della parlamentare del partito di Meloni Daniela Dondi: alle Politiche del 2022 ha sconfitto Aboubakar Soumahoro.

Completano il quadro delle sette candidature la professoressa Maria Grazia Modena, che gioca con il suo cognome (la sua lista si chiama ‘Modena per Modena’), le due scaturite da movimenti e comitati – Claudio Tonelli di Modena Volta Pagina e Chiara Costetti di ‘Respiriamo aria pulita’ – più Marco Meschiari (Movimento 3 V) e Daniele Giovanardi, di Modena cambia.