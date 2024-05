Pasticcio elezioni a San Prospero, gli elettori non sanno ancora se voteranno: ecco perché

San Prospero (Modena), 21 maggio 2024 – La vicenda della ammissione delle due liste presentatesi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di San Prospero sta diventando una vara e propria telenovela. A 18 giorni dalla data della consultazione amministrativa ancora non si sa se gli elettori sanprosperesi potranno esercitare il diritto di voto anche per scegliere i propri amministratori.

L’Avvocatura Generale dello Stato, infatti, nella giornata di lunedì 20 maggio ha depositato appello al Consiglio di Stato contro Sauro Borghi, candidato sindaco della civica di centrosinistra "San Prospero 2030 – Sauro Borghi Sindaco”, e Bruno Fontana, che guida la lista di ispirazione di centrodestra “San Prospero per il Cambiamento”, per chiedere il ribaltamento della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Emilia Romagna in data 17 maggio.

Chiamato in causa dalle due liste di San Prospero ricusate per un “vizio di forma” dalla seconda sottocommissione elettorale provinciale, riferentesi alle modalità in cui erano stati allegati i fogli di sottoscrizione delle liste, il Tar aveva intravisto nel provvedimento della sottocommissione elettorale provinciale, istituita presso il Comune di Modena, di cui è stata ricusata la chiamata in giudizio respingendone la memoria presentata a sua volta al Tar, un “eccesso di potere per falso presupposto di diritto, difetto di istruttoria, sproporzionalità e difetto di adeguatezza dell’azione amministrativa”.

Questa sconfessione non ha convinto l’Avvocatura Generale dello Stato che ora attacca sostenendo che "la sentenza in epigrafe indicata appare erronea e merita di essere riformata, atteso che non coglie la ratio del più recente indirizzo di Codesto Ecc.mo Collegio (Cons. Stato, Sez. II, sentenze nn. 4211, 4222 e 4328 del 2023)”. Domani mattina, dopo che alle 10 è convocata la seduta del Consiglio di Stato si conoscerà definitivamente cosa accadrà e se i 4.000 elettori di San Prospero voteranno l’8 e 9 giugno anche per il proprio Comune.