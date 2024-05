Elezioni a Sassuolo: i nomi dei candidati sindaco e le liste

Modena, 13 maggio 2024 – Sono 15 i candidati che corrono per la poltrona di sindaco nel distretto ceramico. Sassuolo, Fiorano e Maranello, con quattro, sono le realtà che ne esprimono di più mentre Formigine si ferma a tre.

Ma andiamo con ordine, e cominciamo con Sassuolo, dove il sindaco uscente Gian Francesco Menani, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega se la gioca con il candidato del centrosinistra Matteo Mesini (per lui in campo Pd, Movimento 5 Stelle, PID e le civiche ‘Mesini Sindaco’ e ‘Citylab Sassuolo’) e con i due civici Francesco Macchioni e Cristiano Gugliucci. Il primo, già consigliere comunale uscente, è sostenuto da una civica che porta il suo nome e da una seconda lista che si chiama ‘Noi siamo Sassuolo’, mentre il secondo è a capo di ‘Per Sassuolo-Programma Rilancio’.

Un candidato civico anche a Formigine, dove Simona Sarracino, vicesindaco uscente, ha il sostegno di ‘Formigine è tutti’ e ‘Insieme per Formigine’, che raccoglie Azione, Socialisti Liberali, Partito Repubblicano e sfida i candidati di centrodestra e centrosinistra. Il primo è Maurizio Prandi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e dalle civiche ‘Per cambiare’ e ‘Formigine Futura’, la seconda l’attuale presidente del consiglio comunale Elisa Parenti, appoggiata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS Alleanza Verdi Sinistra, e dalle civiche ‘Formigine al centro’, ‘Formigine Viva’, ‘Formigine Città in Movimento’.

Un civico, all’ultima ora, anche a Maranello, ovvero Stefano Barbolini, capogruppo di Fdi-Evoluzione Maranello, che va per conto suo con una lista civica che si chiama ‘Uniti per Maranello’ e corre, da outsider, contro la candidata del Movimento 5 Stelle e ‘Maranello in Comune’ Adele Baldi, il sindaco uscente Luigi Zironi (sostenuto da Pd, Maranello in Testa, Italia del Futuro, Europa Verde che tuttavia non ha una ‘sua’ lista) e Barbara Goldoni, candidata del centrodestra a sua volta sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, e dalla civica ‘Evoluzione Maranello - Civica per Pozza’.

Fiorano è l’unico Comune del distretto ceramico dove il Movimento 5 Stelle corre da solo con Mario Giovanardi. Poi ci sono Marco Biagini che corre con la coalizione di centrosinistra (oltre al Pd, le civiche ‘NOI ci siamo’, ‘Attiva Fiorano’, ‘Impegno Comune’) e Giuseppe Manfredini per il centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, ‘Uniti per crescere’, ‘Manfredini Sindaco’ e la lista civica di Luigi Montermini, ‘Fiorano Futura’, che a sindaco candida il già citato Montermini.