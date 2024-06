Guida al ballottaggio a Nonantola: come funziona e chi sono i candidati

Nonantola (Modena), 21 giugno 2024 – Anche Nonantola va al ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. E’ un evento clamoroso questo popoloso Comune, un tempo roccaforte rossa del Pci, che nella Prima Repubblica eleggeva sindaci con percentuali quasi bulgare, per la prima volta nella sua storia dovrà passare per un inatteso secondo turno che costringe la candidata sindaca erede di quella tradizione, Tiziana Baccolini, a doversi misurare con una candidata di centrodestra, Monica Contursi.

Occorrerà, infatti, fare nuovamente appello domenica 23 e lunedì 24 giugno ai 12.905 elettori aventi diritto di Nonantola per incoronare il nuovo sindaco, che succederà a Federica Nannetti, che lascia dopo due mandati.

Al primo turno è finita che Baccolini, candidata sindaco sostenuta dalle liste di Pd e di ‘Nonantola Viva’ aveva raccolto un lusinghiero 45,82%, staccando di oltre 20 punti la sua avversaria diretta Monica Contursi, espressione del centrodestra, appoggiata da Fratelli d’Italia, ‘Nonantola al centro/Contursi sindaco’ e da ‘Noi di Nonantola’, giunta seconda, che si è fermata al 25,78%.

Per Contursi la corsa si fa davvero complicata perché gli approcci con i due candidati esclusi Cinzia Vaccari (18,19%), sostenuta da due liste chiaramente di sinistra, ‘Il futuro adesso’ e ‘Nonantola Progetto 2030’, e Barbara Guerzoni (10,21%), candidata pentastellata, in vista di un possibile apparentamento, hanno fatto registrare incolmabili distanze programmatiche che hanno impedito di mettere assieme una coalizione in grado di insidiare Baccolini.

La candidata Pd - che ha ricevuto domenica l’appoggio del presidente della Regione Stefano Bonaccini -, sente la vittoria in tasca tanto che, pur cercando un dialogo con la candidata della sinistra locale, non ha ritenuto utile presentarsi al cospetto delle escluse con la richiesta di apparentamento, confidando semplicemente su una apertura di dialogo e sulla appartenenza al medesimo fronte progressista.

Basterà questo per tagliare vittoriosamente li traguardo? Difficile immaginare un ribaltone dato il gap di 1.513 voti che ha da recuperare Contursi, ma la candidata confida sul fatto che per Nonantola "essere giunti al ballottaggio è un momento storico per la nostra comunità. Nessuno c'era mai riuscito. Voglio quindi ringraziare ciascuno di voi per averci portato fin qui. Nel nostro programma, mettiamo al centro il cittadino, con l’obiettivo di garantire benessere, pari diritti e opportunità per tutti. Questo approccio sarà la vera novità, un cambiamento epocale dopo 80 anni di monocolore”.

Dall’altra Baccolini rivolge un appello "a tutti gli elettori che si riconoscono nel centrosinistra, anche a chi al primo turno ha scelto altre liste di sinistra” sostenendo che “al ballottaggio è necessario fare una scelta di campo per garantire a Nonantola un governo ispirato ai valori della solidarietà, dei diritti, della crescita culturale ed economica, della tutela ambientale”.

Come in tutti i comuni anche a Nonantola si vota domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15. Lo spoglio sarà immediato e sulla scheda ogni elettore troverà solo i nomi dei due candidati arrivati al ballottaggio con elencate sotto al nome le liste che li appoggiano. Non ci sarà da esprimere alcuna preferenza.