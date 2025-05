Liste elezioni comunali a San Prospero: chi sono i candidati sindaco

Modena, 23 maggio 2025 – Unico comune modenese chiamato al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio per questo turno parziale amministrativo è quello di San Prospero. La sua esclusione dalla consultazione di un anno fa, quando si votò per le elezioni europee, fece discutere in quanto sorprese l’intervento del Consiglio di Stato che annullò una decisione di ammissione del Tar Emilia-Romagna, ravvisando un vizio di forma per entrambe le liste presentate allora, e aprì la strada all’arrivo, l’8 giugno 2024, di un commissario prefettizio.

Questa volta tutto è andato bene e la commissione elettorale presso il Comune di Modena non ha mosso rilievi alla documentazione presentata il 25 aprile scorso, ma i candidati sindaco e le liste concorrenti saranno non più due bensì tre, in quanto il centrosinistra arriva all’appuntamento di fine maggio spaccato tra Eva Baraldi, ex assessora all’istruzione nell’ultima legislatura e di fede Pd, e Sauro Borghi, ex sindaco con alle spalle già due mandati, ex iscritto Pd autosospeso dal dicembre scorso.

Il centrodestra, invece, in maniera compatta avvertendo l’occasione storica che si presenta loro dopo un ininterrotto governo del paese della sinistra, ripropone l’ex segretario provinciale Siulp Bruno Fontana.

Ma, la vera novità è che il Pd, primo partito locale col 41% raccolto nelle elezioni regionali del novembre scorso, dopo le dimissioni a gennaio del segretario del circolo locale e la nomina di un commissario da parte della Federazione provinciale, ha rinunciato a fare campagna elettorale e ha deciso di non dare alcuna indicazione di voto, lasciando libertà di scelta ai suoi iscritti e simpatizzanti.

Fontana, Baraldi, Borghi: i candidati in una foto tutti assieme

Oggi, quindi, l’incognita maggiore di questo voto ruota intorno alla partecipazione, una partecipazione che dopo l’annullamento della consultazione nel 2024 è andata via via scemando. Sei anni fa, nel 2019, i votanti erano stati 3.216 su 4.563 elettori aventi diritto (70,48%), mentre l’anno scorso alle regionali furono appena 1.890 su 4.765 (39,66%), una delle percentuali più basse della provincia modenese. Un crollo certamente accentuato dalla disaffezione per l’annullamento della consultazione amministrativa e iniziata già nelle elezioni Europee del giugno 2024, dove si recarono ai seggi 2.194 elettori su 4.601 aventi diritto (47,69%). Quest’anno gli elettori aventi diritto sono 4.782, con un quasi equilibrio tra uomini (2.395) e donne (2.387). La presenza di tre liste, che rende quantomai incerto il risultato (nel 2019 Borghi ottenne il 70%) e, soprattutto, il desiderio della popolazione, dopo il periodo ‘sospeso’ del commissario prefettizio, di poter finalmente tornare a fare sentire la propria voce ha acceso la passione per questa campagna elettorale con incontri e appuntamenti promossi dalle tre liste sempre molto partecipati.

Sono 4 i seggi allestiti per domenica e lunedì presso la scuola primaria. Sulla scheda, dopo il sorteggio, gli elettori troveranno indicate le tre liste secondo questo ordine, partendo dall’alto:

‘San Prospero per il cambiamento – Bruno Fontana sindaco’ , che gode del sostegno di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati , che propone per il consiglio comunale Filippo Luigi Balbi, Alessandro Brunetti, Pietro Cacciapuoti, Luciana Cossu, Fabio Costa, Michelina Di Caterino, Angela Guarino, Raffaele Improta, Carmela Ludante, Antonio Morselli, Luigi Pellegrino, Roberto Pollastri;

, che gode del sostegno di , che propone per il consiglio comunale Filippo Luigi Balbi, Alessandro Brunetti, Pietro Cacciapuoti, Luciana Cossu, Fabio Costa, Michelina Di Caterino, Angela Guarino, Raffaele Improta, Carmela Ludante, Antonio Morselli, Luigi Pellegrino, Roberto Pollastri; ‘San Prospero 2030 – Sauro Borghi sindaco’ , che ha ricevuto il sostegno di Azione, Psi e M5S e che per il consiglio comunale presenta Christian Alboresi, Matteo Borghi, Matteo Ferrari, Jessica Garuti, Glenda Garzetta, Lucia Lazzarini, Valentina Marchesi, Rossana Martini, Chiara Meletti, Stefano Morandi, Annamaria Vinci, Roberta Zavatti;

, che ha ricevuto il sostegno di e che per il consiglio comunale presenta Christian Alboresi, Matteo Borghi, Matteo Ferrari, Jessica Garuti, Glenda Garzetta, Lucia Lazzarini, Valentina Marchesi, Rossana Martini, Chiara Meletti, Stefano Morandi, Annamaria Vinci, Roberta Zavatti; ‘Un Comune per tutti – Eva Baraldi sindaco’, ufficialmente sostenuta dai Verdi e prima donna a provare a sedere sulla poltrona di ‘sindaco’, per la quale sono candidati al consiglio comunale Giancarlo Agazzani, Elena Ascari, Antonio Capasso, Raffaella Carnevali, Carmela Del Pozzo, Giovanna Di Pietro, Adriano Ferrari, Simone Ganzerli, Elisa Lelli, Mauro Mari, Valeria Parenti, Aldo Sartini.

Qui tutti i dettagli sulle liste.