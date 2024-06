Ecco la nuova giunta a Modena: chi sono gli assessori scelti da Mezzetti

Modena, 28 giugno 2024 – Il nuovo sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che si è aggiudicato le ultime elezioni comunali col 63% delle preferenze, ha annunciato la giunta comunale che lo accompagnerà nel corso dei prossimi 5 anni di mandato. La prima seduta del consiglio comunale è in programma lunedì 1° luglio.

Le deleghe del sindaco

Il nuovo sindaco Massimo Mezzetti, oltre al naturale ruolo di primo cittadino, mantiene anche il ruolo di assessore con le seguenti deleghe: Europa, Pace e Cooperazione internazionale, Diritti umani e dialogo interreligioso e interculturale, Politiche di genere, Transizione al digitale e governo dei dati pubblici, Intelligenza Artificiale e Smart city, Progetto Memoria e Patrimonio.

Un'immagine tratta dalla presentazione della nuova giunta comunale di Mezzetti

Mezzetti, inoltre, ricopre ad interim anche le deleghe di assessore a Sicurezza urbana integrata, Polizia locale, Coesione sociale, Welfare, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore. Come preannunciato, ad agosto esse verranno trasferite ad Alessandra Camporota, non appena lascerà il vigente ruolo di prefetto.

Gli assessori

Il nuovo vicesindaco incaricato è Francesca Maletti, al quale sono state assegnate anche le deleghe di assessora a Sanità, Salute, prevenzione e sani stili di vita, Diritti e Benessere animale, Politiche abitative e Piano per la Casa.

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti insieme a Francesca Maletti, nominata vicesindaca

A seguire, l’elenco completo di tutti gli altri assessori appartenenti alla nuova giunta:

– Andrea Bortolamasi: Cultura, Industrie culturali e creative, Turismo, Centro storico, Promozione della città, Sport, Politiche Giovanili;

– Vittorio Ferraresi: Partecipazione, quartieri, decentramento, Trasparenza, Legalità e antimafie;

– Carla Ferrari: Urbanistica, Aree produttive, verde, parchi e forestazione urbana;

– Giulio Guerzoni: Lavori pubblici, Edilizia, Infrastrutture e Reti, Mobilità, Sicurezza del Territorio, Pnrr, Cura e decoro della città, Protezione civile;

– Vittorio Molinari: Bilancio, Finanze, Tributi, Personale, Affari Istituzionali, Servizi anagrafici, Ambiente, economia circolare e transizione ecologica;

– Federica Venturelli: Politiche educative, Rapporto con l’Università;

– Paolo Zanca: Rapporti con le Partecipate, Lavoro, Formazione professionale, Promozione economica e attrattività, commercio, Suap, Agricoltura, Artigianato, Pmi e Cooperazione.

Il ruolo di capo di gabinetto è stato assegnato a Roberto Solomita, mentre la giornalista Giusi Marcante diviene portavoce.

Per alcune delle deleghe mantenute dal sindaco, infine, sono previsti incarichi specifici di collaborazione per figure professionali qualificate. Esse saranno rese note nei prossimi giorni, così come verrà annunciata anche la presenza di un disability manager.