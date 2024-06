Risultati ballottaggio Mirandola per il sindaco: in vantaggio Budri (50,86%) su Bassoli (49,14%)

Modena, 24 giugno 2024 – Parte in vantaggio Letizia Budri, il candidato sindaco a Mirandola a capo della coalizione di centrodestra che a 15 sezioni scrutinate su 22 raccoglie il 50,86% delle preferenze. Carlo Bassoli è al 49,14%. Una sfida all’ultimo voto. L’affluenza a Mirandola si è fermata al 51,75% (contro il 61,56% dei votanti del primo turno). Ma il primo turno di elezioni comunali non è quindi bastato per decretare il nuovo sindaco di Mirandola, in provincia di Modena. Per questo motivo, quindi, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio tra i candidati Letizia Budri (che ha raggiunto il 45% dei consensi due settimane fa), a capo di una coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e ‘Letizia Budri Sindaco’, e Carlo Bassoli (fermo al 38,21%), che può contare sul sostegno di Pd, ‘Azione con Calenda’, Sinistra Civica e ‘Stefano Toscani per Mirandola’.

Bassoli, tuttavia, nei giorni precedenti al ballottaggio era riuscito a ottenere l’appoggio di Giorgio Siena, il rappresentante della lista civica ‘+ Mirandola’ arrivata terza al primo turno con il 12,74% dei voti, per dare vita così a un apparentamento. Si era tolto dalla corsa, invece, il pentastellato Giorgio Cavazza.

E’ in corso in questo momento lo spoglio delle schede, al termine delle quali si sapranno i risultati.

Risultati ballottaggio a Mirandola in diretta