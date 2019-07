Sassuolo (Modena), 13 luglio 2019 - "Ci siamo ripresi Sassuolo, ora al sindaco spetta un grande lavoro, perché quando si aprono certi cassetti, chissà cosa si trova dentro...". Mini tour emiliano del ministro degli interni Matteo Salvini, prima a Ferrara (foto) e poi, in serata, a San Michele (Sassuolo).

Il leader della Lega è intervenuto al ‘Secchia Fest’ di San Michele appunto, davanti a più di mille persone, con al fianco il fresco vincitore delle elezioni, il neo sindaco Gian Francesco Menani (ma anche Stefano Bargi e il sindaco di Mirandola Alberto Greco).

Non sono mancati riferimenti anche delle prossime elezioni regionali: "Se posso fare una domanda rispettosa ed educata al governatore Stefano Bonaccini, è che – le parole di Salvini - fissi la data del voto il prima possibile. Trascinare una legislatura scaduta per garantire qualche settimana di stipendio a consiglieri e assessori non mi sembra rispettoso. Quindi – afferma il leader del Carroccio – votammo a novembre cinque anni fa, mi sembrerebbe rispettoso rivotare a novembre alla scadenza dei cinque anni e non scavallare l’anno nuovo per guadagnare qualche mese di tempo. Poi decide lui, la scelta spetta a lui – aggiunge Salvini riferendosi a Bonaccini –, io mi aspetto che gli emiliano-romagnoli possano votare il prima possibile".