Carpi (Modena), 10 novembre 2019 - "Se ci date una mano a vincere qui in Emilia, vi assicuro che torniamo al governo. Ora al governo c'è gente che scherza con i posti di lavoro, stanno massacrando la nostra economia, non glielo permetteremo". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando in piazza a Carpi (video), davanti a qualche centinaio di suoi sostenitori.

"Ogni dittatura, nera, rossa, nazista, comunisti, è la stessa schifezza, è lo stesso passato - sottolinea Salvini -. Sono dei fuori di testa quelli che negano l'Olocausto e minacciano gli ebrei. Sono dei fuori di testa quelli che negano i crimini di Stalin".

In un angolo, sotto i portici una decina di contestatori ha fischiato il suo intervento. Ma contro di loro, in un clima ancora di scontro solo verbale, i sostenitori dell'ex ministro hanno replicato gridando "Buffoni, buffoni", "Lega, Lega". "Qui cadrà il secondo muro di Berlino, per questo sono tristi e arrabbiati, vanno capiti...", ha replicato Salvini ai contestatori.

Il leader della Lega è arrivato stamattina a Carpi, intorno alle 10, tra gli stand della manifestazione ‘Cioccolato in piazza’. Ad accoglierlo applausi e persone che hanno chiesto di fare un selfie con lui.