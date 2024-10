Chi sono i candidati di Modena alle elezioni regionali

È quasi ora di tornare alle urne. Anche a Modena come in tutta l'Emilia Romagna, domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15, si andrà alle urne per eleggere il presidente della giunta regionale ma non solo. Infatti in quelle date si voterà anche per nominare i 50 consiglieri dell'assemblea legislativa.

I candidati per la presidenza in regione sono quattro, Michele De Pascale con il centrosinistra appoggiato da cinque liste (di cui una civica), Elena Ugolini con il centro destra ha dalla sua parte quattro schieramenti (di cui uno civico), Federico Serra con il partito promosso da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Pci e Luca Teodori con la sua lista Lealtà, coerenza, verità.

Dato che il termine ultimo per presentare le liste è scaduto, ecco i l'elenco ufficiale di tutti candidati a Modena per uno scranno in assemblea legislativa.