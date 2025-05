Scritta contro Meloni. “Clima di odio a Modena: situazione pericolosa”

Modena, 4 maggio 2025 – La notte scorsa è apparsa in via Sgarzeria una scritta contro il presidente del Consiglio che recita ’Meloni mazet’ (“Meloni ammazzati”), accompagnata dal simbolo della falce e martello. Naturalmente sono scattati subito gli accertamenti della Digos che stanno anche passando al setaccio i video delle telecamere della zona per risalire agli autori della scritta.

Sull’episodio è intervenuto subito il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini. “In città – denuncia Negrini – si sta diffondendo un clima d’odio preoccupante nei confronti del presidente Meloni e di Fratelli d’Italia, un clima pericoloso che la sinistra continua a ignorare deliberatamente. Non abbiamo mai sentito una condanna pubblica di questi episodi, forse - viene da pensare - perché recano il marchio di una frangia estremista con cui certa sinistra istituzionale continua a dialogare e che in alcuni casi finisce persino per giustificare: è questo il fatto più grave”.

“Dopo il recente atto vandalico contro la nostra sede - solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi e intimidazioni subiti in via Prampolini - ora compaiono anche scritte violente contro il Presidente del Consiglio – prosegue il capogruppo –. Tutto ciò è inaccettabile e non può più essere minimizzato, né tollerato. Il silenzio assordante della sinistra locale e dell’amministrazione su questa tematica è un messaggio altrettanto distorto e pericoloso, un segnale di impunità politica che non possiamo permetterci di lanciare. Le piazze violente del Primo Maggio evidenziano chiaramente quanto questi episodi debbano essere condannati e non sottovalutati o addirittura ignorati. Invitiamo l’amministrazione a procedere celermente alla rimozione della scritta e auspichiamo un cambio di passo nella presa di distanze da questi soggetti antidemocratici e violenti, che nulla hanno a che fare con il sano dibattito politico, al netto delle divisioni”, conclude Negrini.