Sindaco di San Prospero: lo spoglio in diretta delle elezioni comunali 2025

San Prospero (Modena), 26 maggio 2025 – Sono 3 i candidati che si contendono il posto di sindaco di San Prospero: il centrosinistra (Pd assente) spaccato tra Eva Baraldi, ex assessora all’istruzione nell’ultima legislatura e di fede Pd, e Sauro Borghi, ex sindaco con alle spalle già due mandati, ex iscritto Pd autosospeso dal dicembre scorso, e Bruno Fontana, ex segretario provinciale Siulp, per il centrodestra.

Queste elezioni, per cui i cittadini sono stati chiamati al voto ieri (domenica 25 maggio) e questa mattina, sono molto importanti visto il commissariamento nel 2024.

Viva attesa per conoscere il vincitore dunque. Qui sotto i risultati in diretta dello spoglio, seggio per seggio, con tutte le percentuali.

I risultati in tempo reale