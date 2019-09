Reggio Emilia, 22 settembre 2019 - Oggi alle 21,30 si gioca il derby emiliano tra Sassuolo e Spal allo stadio Mapei di Reggio Emilia, match valido per la quarta giornata di serie A, trasmesso in diretta tv su Dazn. A quella che Roberto De Zerbi definisce «settimana brutta", trascorsa con addosso il peso "e la rabbia" della sconfitta di Roma si tratta di far seguire quella del riscatto. Da oggi a sabato ci sono tre gare: quale migliore occasione di rifarsi per il Sassuolo che il tecnico neroverde non vuole sia condizionato da quel che è stato?

La Spal, invece, ha battuto la Lazio in rimonta nel tempo di recupero la scorsa giornata. Sarà rabbia neroverde contro ritrovata fiducia biancazzurra? Può essere. Attenzione: la rabbia spesso regala le ali. Ne sa qualcosa Semplici, dopo il bel secondo tempo dei suoi contro Simone Inzaghi. La Spal avrà un buon fattore campo, con oltre duemila tifosi al seguito disseminati in più settori. E dovrà tentare di ripagarla con la stessa intensità messa nel rimontare la Lazio, perché anche oggi sulla carta il pronostico è per il Sassuolo.

Sassuolo-Spal, le formazioni ufficiali

Sassuolo-Spal, qui sotto la diretta della partita