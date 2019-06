Modena, 22 giugno 2019 - Un’estate tra gossip e musica per Le Donatella. Le gemelle di Modena, Silvia e Giulia Provvedi, sono appena partite per il lungo ‘Summer Tour 2019’ che per tutta l’estate le vedrà in giro per l’Italia con la nuova hit ‘Scusami ma esco’. Dopo cinque anni di assenza dal panorama musicale, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3 sono tornate al loro grande amore, ovvero la musica, con un brano che ha tutte le caratteristiche per essere un tormentone estivo. Si tratta di una sorta di affermazione – come raccontano le gemelle - del “potere delle ragazze” che hanno voglia di divertirsi e lasciano a casa gli uomini con un “ciaone”.

Ed è proprio quello che ha fatto la bionda Giulia con il fidanzato Pierluigi Gollini, il bolognese classe 1995, portiere dell’Atalanta. Nei giorni scorsi, la stessa gemella aveva fatto una storia su Instagram per mettere al corrente i fan della fine del rapporto. “Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili”, aveva detto la Donatela bionda via social. Sui motivi della rottura, secondo il magazine ‘Spy’ non ci sarebbero dubbi: tradimento da parte di lui. “È accaduto in Sardegna. La ragazza si chiama Benedetta Cera, pr di un locale in Costa Smeralda, non ha saputo resistere al fascino del calciatore conquistatore” si legge sul magazine. La giovane in questione, contattata telefonicamente dal settimanale, ha praticamente confermato: “Non mi aveva detto che era fidanzato, altrimenti non ci sarei mai stata. L’ho scoperto, ovviamente, solo dopo. Preferisco chiudere qui questa triste vicenda. Io faccio altro nella vita. Non mi interessa Gollini e non dite che sono la sua fidanzata o il suo nuovo flirt!”.

Va a gonfie vele, invece, la love story tra la mora Silvia (ex di Fabrizio Corona) e Malefix. L’uomo del mistero (che aveva mandato messaggi aerei alla cantante durante la sua partecipazione al reality di Canale 5) non è più misterioso. È la stessa gemella a ufficializzare la relazione tramite un’intervista al magazine ‘Oggi’. “Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore” dice Silvia Provvedi al magazine, aggiungendo di aver perdonato comunque Corona, “Non sono una persona rancorosa”. Giorgio De Stefano è un imprenditore di origini calabresi, appartiene a una famiglia particolarmente in vista, e tra le sue ex figura la pallavolista Veronica Angeloni (anche lei ex gieffina vip).

