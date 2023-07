2° Torneo Charity Cus Interforze, vittoria per la Questura di Modena

Si è conclusa la scorsa settimana la 2ª edizione del Torneo benefico di calcio a sette organizzato dal Cus Mo.Re, con il Patrocinio del Comune di Modena, valido come ’2° Torneo Charity Cus Interforze’ presso il Campo Giuseppe Ferrari della Us Monari: il torneo era riservato a corpi di polizia, interforze, organismi di volontariato e ospedale ha visto scendere in campo dodici formazioni. Dopo le qualificazioni con Questura, Ospedale Baggiovara, Polizia stradale e Penitenziaria protagoniste, si è passati all’eliminazione diretta. Poi semifinali al cardiopalma, decise ai rigori a favore di Questura, Team Ospedale Baggiovara che hanno animato poi una combattutissima finale, vinta dalla Questura, che supera il Team Baggiovara di un gol. Grande plauso va ai ragazzi di Ness1 Escluso, che se la sono giocata con tutti. Il Cus Mo.Re ha raccolto fondi per Giunti al Punto ’Aiutaci a crescere-regalaci un libro’.