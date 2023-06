39ma edizione del Memorial Eugenio Fontana, Quarti di Finale al Club La Meridiana di Casinalbo

Entra nel vivo, al Club La Meridiana di Casinalbo, la 39ma edizione del Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group, torneo internazionale di tennis maschile di singolo e doppio con montepremi di 80mila dollari, è davvero entrato nel vivo.

Sui campi in terra rossa del club di Casinalbo, dove ha preso il via anche il tabellone di doppio, oggi si giocano i quarti di finale, cui approdano tutti protagonisti più attesi.

Da Gian Marco Ferrari, che l’anno scorso qui vinse il doppio, che ha superato l’argentino Renzo Olivo, testa di serie numero 6, alla testa di serie numero 2, Thiago Monteiro, numero 95 del Ranking Atp, fino al francese Atmane ed il polacco Kasnikowski che hanno tolto un po’ d’Italia dal tabellone, eliminando Forti e Travaglia.

Oggi, come detto, spazio ai quarti, mentre domani sono in programma le semifinali: l’ingresso al club per seguire le partite è libero e gratuito.

s.f.