"A Certaldo conta solo vincere". Pistoiese verso il ’Game 0ver’

"C’è un solo modo per chiudere bene l’anno, la vittoria. A Certaldo non abbiamo un altro risultato". La conferenza pre gara di Cristian Serpini potrebbe racchiudersi in questa unica frase, perché il tecnico sa bene che tutto quello fatto con le ultime 3 vittorie casalinghe di fila sarà inutile se il suo Carpi oggi (14,30) non tornerà dalla Toscana con i 3 punti.

I biancorossi chiudono l’andata sul campo della penultima della classe, che però in casa (10 punti sugli 11 totali) ha già battuto Prato e San Marino e fermato il Ravenna capolista. "Sarà tutto tranne che una gara semplice – le sue parole - loro in casa hanno costruito la maggior parte dei punti. I due attaccanti Gozzerini che Akammadu sono da temere in transizione, penso che ci attenderanno per ripartire. Noi dobbiamo essere bravi a mettere loro molta pressione con i nostri tre giocatori offensivi, un po’ come accaduto con l’Imolese che pure difendeva a tre, per fare valere la nostra maggiore qualità tecnica. Penso che sarà una gara simile a quella sul campo del Mezzolara, anche perché il terreno di gioca si annuncia "ingiocabile", dovremo mettere l’elmetto e fare una gara di sacrificio per portarla a casa. Conta solo vincere".

Il Carpi ritrova Tentoni ma pur convocato ha ancora un Arrondini a utilizzo minimo. "Tentoni rientra – prosegue - e vediamo se ci può dare una mano. Arrondini sta facendo un sacrificio ad allenarsi con grande dolore per un problema al tendine d’Achille. Dovrebbe riposare, ma abbiamo deciso di portarlo alla sosta come riusciamo e se c’è bisogno stringerà i denti. Pochi attaccanti? Abbiamo Rossi, Larhrib e Tentoni all’occorrenza che ci possono dare soluzioni offensive".

PROGRAMMA. Così oggi (14,30) l’ultima di andata: Progresso-Mezzolara, Imolese-Ravenna, Borgo-San Marino, Forlì-Aglianese, Fanfulla-Sant’Angelo, Prato-Corticella, Pistoiese-Lentigione, Certaldo-carpi, Sangiuliano-Sammaurese. Classifica: Ravenna 33, San Marino 30, Corticella e Forlì 28, Carpi, Lentigione e Pistoiese 27, Imolese e Fanfulla 24, Aglianese e sammaurese 21, Prato 20, Sant’Angelo e Sangiuliano 19, progresso 16, Mezzolara 12, Certaldo 11, Borgo 11.

DAL CAMPO. Torna Cecotti a sinistra per Sabattini (ieri ko in rifinitura ma convocato), a destra ballottaggio Tcheuna-Verza. Nei toscani squalificato Barducci.

CERTALDO (3-5-2): Bruni; Borboryo, Bassano, Romiti; Pagliali, Zanaj, Bouhamed, Barducci, Nunziati; Akammadu, Gozzerini. All. Ramerini.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna, Calanca, Zucchini, Cecotti; D’Orsi, Mandelli, Forapani; Cortesi; Sall, Saporetti. All. Serpini. Arbitro: Cipolloni di Foligno

FARSA PISTOIA. Si è completata la farsa della Pistoiese, che dopo mesi senza pagare i giocatori ieri oltre a liberarne altri 4 (Chiesa, Florentine, Di Mino e Nardella, punta 2004 che piace anche al Carpi) ha esonerato anche mister Consonni e tutto il suo staff. Oggi col Lentigione in campo la Juniores, poi alla prima di ritorno del 7 gennaio, se non cambierà nulla (la società ha annunciato un fantomatico possibile ingresso di nuovi proprietari), anche il Ravenna capolista avrà strada spianata contro una squadra che rischia di falsare tutto il campionato.

Davide Setti