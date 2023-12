A Certaldo per rimanere in corsa

Sarà il campo del Certaldo a dire se il Carpi può essere ancora protagonista per la lotta al vertice. L’ultimo impegno del 2023, domani alle 14,30 in terra toscana, costringe i biancorossi a tornare dalla Toscana con i 3 punti per restare agganciati al treno delle prime, in un turno che metterà il Ravenna capolista a +6 di scena a Imola. La sconfitta di tre settimane fa a Castelmaggiore ha insegnato che non bisogna guardare la classifica: il Certaldo infatti è penultimo, ma in gran forma, per la prima volta ha messo insieme due risultati utili di fila pareggiando 0-0 con il Ravenna e ad Agliana, ma soprattutto fra le ultime 6 della classifica è quella che ha sfruttato meglio il fattore casalingo. Degli 11 punti conquistati dai biancoviola fiorentini, infatti, 10 sono arrivati in casa e un solo (domenica Ad Agliana) fuori. Al "Comunale" sono arrivate 3 vittorie contro Progresso, Prato e San Marino, tutte ottenute senza subire reti. Un avversario rognoso, aiutato anche dalle condizioni non certo ottimali del manto del campo da gioco che costringeranno il Carpi – un po’ come a Molinella Col Mezzolara -a cambiare registro rispetto al solito.

DAL CAMPO. Ieri alla ripresa Tentoni e Arrondini sono tornati in gruppo: l’attaccante era già in panchina (ma non utilizzabile) contro l’Imolese, mentre il centrocampista è fuori quasi da un mese anche se difficilmente sarà utilizzabile mercoledì se non per un piccolo spezzone. A parte rimangono, oltre a Maini, solamente Frison e Rossini che torneranno nel 2024. Per la formazione di domani si va verso la conferma di quella che ha battuto l’Imolese con la novità certa a sinistra in difesa del rientro di Cecotti al posto di Sabattini. In attacco spazio ancora a Cortesi alle spalle di Sall e Saporetti.

MERCATO. Due nuovi giocatori in attacco per il Prato, che sarà la prima rivale del Carpi a gennaio: quello di Riccardo Moreo (’97) è un ritorno, con la punta che arriva da i primi 4 mesi in cui era fuori lista alla Pro Sesto, mentre l’ano scorso al Roma City in D ha giocato 7 gare con 2 reti, poi l’altra novità è il 2004 Michele Bigonzoni che arriva dalla Luparense. Al Sant’Angelo arriva l’esterno d’attacco ’99 Cristian Calì dal Forlì. Intanto l’ex terzino biancorosso Dominici è un nuovo giocatore del Mezzolara.

Davide Setti