A Coverciano Tesser superato da Baldini

Niente da fare per Attilio Tesser, la panchina d’oro per la stagione di serie C 202122 va a Silvio Baldini. Il tecnico che ha riportato il Palermo in B ha vinto, a Coverciano, con 21 voti, superati i colleghi vincitori dei tre gironi Javorcic del Sudtirol (20 voti), Mignani del Bari (13 voti) e proprio Tesser che ha collezionato appena 12 voti nonostante il successo nel girone B e la vittoria della Supercoppa proprio con gli altoatesini e i biancorossi baresi. "L’avrebbe meritata Javorcic", ha dichiarato dal palco Baldini. Nel frattempo, il Modena ha già ripreso i lavori verso la trasferta di Reggio Calabria dove mancherà sicuramente Oukhadda e, forse, Cittadini. Da valutare come quest’ultimo supererà la contrattura al flessore della coscia sinistra, fortunatamente accusata in tempo prima di continuare a giocarci su e peggiorare la situazione. Al suo posto sarà comunque pronto Silvestri per far coppia con Pergreffi.