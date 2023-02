A Dubai caduta per Covili Oggi possibilità di riscatto

E’ scattato nei giorni scorsi a Dubai l’Uae Tour, breve corsa a tappe, che lo scorso anno vide protagonista lo sloveno Pogacar e quest’anno vede grande favorito il campione del mondo Remco. La prima tappa di km.151 si è conclusa con uno sprint al fulmicotone tra il belga Merlier e l’australiano Ewan giunti appaiati sulla linea d’arrivo. Il pavullese Luca Covili, designato uomo classifica del Team Bardiani CSF Faizanè, è rimasto coinvolto in una caduta nelle fasi iniziali, per fortuna senza conseguenze fisiche, ma che ha frazionato il gruppo in tre tronconi, costringendo gli uomini della Bardiani ad un impegnativo inseguimento recuperando gran parte dei 4’ di ritardo e giungendo al traguardo a soli 51’’ dal drappello di testa. Oggi è prevista una cronosquadre di km.17,200 dove il corridore di S.Antonio di Pavullo dovrà guidare la compagine di patron Roverberi a contenere il ritardo dagli specialisti e domani è previsto il primo arrivo in salita, seppur breve ma ripida; poi saranno le ruote veloci protagoniste in attesa del tappone che deciderà la classifica.

A. Giusti