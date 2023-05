A Giovanni Guidetti la Coppa Turchia

Ennesimo trionfo di Giovanni Guidetti sul mare di Istanbul. Col suo Vakifbank, che allena ormai dal 2011, il tecnico figlio d’arte modenese ha vinto la Coppa di Turchia battendo in maniera piuttosto netta il Fenerbahce in finale, col punteggio di 3-0 (25-15 25-23 29-27). È la nona coppa nazionale sollevata dal club dello stretto, il primo in una stagione nella quale con una rimonta pazzesca il Vakif è riuscito anche a qualificarsi per l’ennesima finale di Champions League, dove il 20 maggio a Torino sfiderà in un altro derby di Istanbul l’Eczacibasi Dynavit. Per Guidetti si tratta del ventiseiesimo trofeo sollevato da quando è alla guida del Vakif, un record difficilmente battibile in soltanto dodici stagioni.