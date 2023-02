Il ritorno in campo di tutte le squadre modenesi impegnate nei campionati di volley minore non causa grandi cambiamenti nelle classifiche del Top Volley, anche perché la giornata non si segnala per punteggi particolarmente importanti, e chi vince la Tappa lo fa con un punteggio abbastanza basso. Bastano infatti 25 punti, punteggio più basso eguagliato, a Niccolò Giusti dell’ILPA Vignola per portare a casa la sua seconda vittoria di tappa stagionale, ad un mesetto esatto dal successo precedente.

GRUPPONE. Niccolò Giusti conferma il proprio buon momento, e quello della sua squadra, che però rimane lontana dalle posizioni di vertice che ci si aspettava, precedendo un nutritissimo gruppone di inseguitori, con ben cinque giocatori staccati di una sola lunghezza: a fronte del ritrovato Luca Bigarelli, che con questi punti torna ad insidiare il primo posto assoluto di Francesco Venuta, troviamo giocatori esperti come Abdoul Zampaligre della Tecnoarmet Soliera 150, e Chiara Girone della Pol. 4 Ville Villanova, ma anche giovani interessanti come il 16enne Alfred Akrabia dell’Emmeti VGM, e la 15enne Martina Susio, della Moma Anderlini di serie B2. Più staccati gli altri, ma sono solo 15 in tutto a superare quota venti punti.

CLASSIFICHE. Il leader Francesco Venuta dell’Artiglio Marking product non va oltre quota 14 punti, suo secondo peggior punteggio stagionale, mettendo a rischio il suo primo posto nella generale, che difende per soli due decimi di puntomedio, 21,1 per lui, contro i 20,9 del ritrovato Bigarelli: scende al quarto posto Zampaligre, in virtù dei recuperi, sopravanzato in classifica anche da Francesca Vaccari del Castelvetro, mentre si conferma nella Top Five Valerio Tiri dell’Univolley Carpi, capace dopo Natale, di risalire dall’undicesimo, al quinto posto assoluto con settanta punti in tre partite, prestazione che gli vale anche il secondo posto della classifica dei bomber nella classifica relativa alle sole gare del 2023, per il momento comandata da Zampaligre.

CONFERME. Saldamente in testa alla classifica a punti c’è Luca Bigarelli, ormai a soli otto punti da quota 300, in una classifica dove tornano a farsi vedere Denni Lemma della Malagoli Spezzanese, e Martina Montanari del Volley Modena.

Riccardo Cavazzoni