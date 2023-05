A Perugia non c’è storia, Valsa viene travolta I gialloblù chiudono una stagione irripetibile

di Alessandro Trebbi

La partita più a senso unico della stagione come ultimo mattone di un’annata comunque irripetibile, sotto ogni lato la si guardi. Irripetibile per il mix visto in campo tra giovani e meno giovani, per un terzo posto in regular season impreventivabile, per una Coppa Cev conquistata con le unghie e con i denti, ma anche per la beffa di gara cinque dei quarti di finale playoff e per come tutto l’ultimo periodo è stato vissuto, tra la non conferma di Giani, la squadra giovane e sperimentale che ha giocato tutto il playoff per il quinto posto e l’ultimo atto ieri al PalaBarton, quando Salsi, Sala, Rousseaux e gli altri ovviamente nulla hanno potuto contro i colossi perugini, con la formazione tipo in campo. Non c’era Earvin Ngapeth, che ha così saltato l’ultima in casacca gialloblù a causa di "un’indisposizione fisica".

Un peccato, perché sarebbe stato bello sentire la sua voce al passo d’addio: la speranza è che il club organizzi qualcosa per fargli salutare la piazza che tanto gli ha dato negli ultimi dieci anni. In campo allora, come nelle ultime quattro partite, Rinaldi e Rousseaux, presto sostituito da Pope, inizialmente Bruno poi avvicendatosi con Salsi, Sala e i centrali titolari, con Lagumdzija, anch’egli all’ultimo saluto, e Rossini entrambi in panchina. Un ultimo saluto mesto, come si diceva, ma non poteva essere diversamente viste le forze in campo, un ultimo saluto "che non deve oscurare una stagione meravigliosa" secondo le parole di un Andrea Giani che probabilmente si concentrerà soltanto sulla Francia nel 20232024. Cala il sipario, allora, e a bocce ferme si completeranno annunci e giudizi. Alla finale per la Challenge Cup, intanto, accedono Perugia e Monza, con Modena che chiederà una difficilissima wild card alla Cev. La partita. Dopo un inizio equilibrato è l’errore di Sala cui segue la ricostruzione di Herrera a determinare il primo break (9-6). La Sir mette enorme pressione a Modena con la battuta (20-13 col doppio ace più la slash di Semeniuk), la Valsa Group invece dai nove metri sbaglia (6 errori) senza ace, il resto lo fa la gestione di Giannelli: 25-18. Giani manda in campo Pope per Rousseaux nel secondo set ma la musica non cambia: tre ace Perugia nei primi scambi e subito 9-4. Il muro su Pope e la rigiocata di Semeniuk valgono il 18-8. La Sir dilaga, attaccando nel set col 71% di efficienza, fino al 25-12 finale. Gli errori di Herrera tengono Modena in parità nel terzo, ma la battuta di Perugia è sempre insostenibile per la ricezione gialloblù: doppio ace Semeniuk per il 10-7, che costringe Giani al nuovo avvicendamento Pope-Rousseaux. Va in difficoltà anche Rinaldi (17-12), il resto è una veloce agonia verso il 3-0 che chiude la stagione di Modena.