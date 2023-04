A Recco strapotere Rapallo, Sea Sub in caduta libera

RAPALLO NUOTO

16

SEA SUB MODENA

5

(4-2 4-0 5-3 3-0)

Rapallo Nuoto: Scarsi, Federici 1, Prolis, Grasso, Oliva, Garau 1, Costa 3, Zampardo, Caparro 2, Pensavento 4, Farioli 1, Zenardo 1, Telia 2.

Sea Sub Modena: Ardizzoni, Marzola, Martini 1, Cojacetto 1, Montante, Araldi, Sorbini 1, Ruini, Righetti 2, Arigliano, all.: Cavazza.

Arbitro: Barra.

Note: Espulsi per tripla temporanea Garau ( R).

Sembra non trovare il fondo, la caduta libera della Sea Sub verso una mesta retrocessione, dal campionato di serie B di pallanuoto: nel bellissimo impianto di Recco, culla della pallanuoto italiana, i modenesi hanno retto solo un tempo alla fisicità del Rapallo, di fatto il "Farm Team" dei pluricampioni d’Italia. Al cambio di campo la partita era di fatto finita, e solo una fiammata d’orgoglio di Righetti e soci ha reso il punteggio un po’ meno pesante, anche se le 58 reti subite nelle ultime quattro gare, indicano chiaramente come ormai la squadra si sia arresa al proprio destino.

Le altre: Aragno – Delta RM 10-6; Lerici – Vis Nova 10-5; Perugia – Marina di Carrara 6-9; Rapallo – Sea Sub Modena 16-5; S.Giorgio GE – Osimo 5-6. .

Classifica: Lerici e Marina di Carrara punti 32, Delta 30, Aragno Rivarolesi 29, Rapallo 22, Osimo 16, Lib. Perugia 13, S.Giorgio 12, Vis Nova 9, Sea Sub Modena 6.

m. c.