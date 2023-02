A Riccione il Sassuolo entra nella top 10

La rassegna regionale Master tenutasi presso lo Stadio del Nuoto di Riccione con oltre 1500 atleti appartenenti a 56 diverse società ha regalato la prima, storica, top ten agli atleti del Nuoto Club Sassuolo, che hanno chiuso al nono posto nella classifica generale, risultando la prima società modenese in graduatoria. Al termine della manifestazione il medagliere sassolese recitava infatti 10 ori, 15 argenti e 9 bronzi, per un bottino complessivo di 34 medaglie, nuovo primato per il Nuoto Club Sassuolo. Un ottimo viatico per il sodalizio sassolese, atteso ad un fine settimana importantissimo, che lo vedrà ‘giocare in casa’ in occasione dell’ottava edizione del ‘Trofeo Città di Sassuolo’ in programma domani presso la piscina comunale di via Nievo. Ai blocchi di partenza 29 società con 590 atleti provenienti da tutta Italia che si daranno battaglia nelle categorie Ragazzi e Assoluti.