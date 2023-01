A Roma in gioco i tricolori assoluti Agguerrito il gruppo dei modenesi

Scatteranno questa mattina alle 9,30 i tricolori assoluti di ciclocross a Roma, con l’assegnazione della prima maglia biancorossoverde dei master M5: al via un terzetto di modenesi composto da Davide Montanari (nella foto) campione uscente, Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) e Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Gorzano), seguiti alle 10,30 dagli M6 con Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) e dagli M8 con Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto), mentre concluderanno la rassegna tricolore le donne W2 con Giulia Ballestri (Emiliana Bike) tra le favorite. Tutte le gare saranno visibili in streaming. Domani saranno assegnati, sullo stesso tracciato alle ore 9,30, gli juniores con un quintetto di modenesi composto da Giacomo Ghiaroni, Manuel Mutolo, Umberto Pini, Matteo Rinaldi e Luca Spezzani, che debutteranno poi a marzo su strada con il Team Cicli Paletti diretti da Michele Paletti. Seguiranno poi le donne juniores, con ai nastri di partenza Martina Barbiero e Giada Martignoli (Ale Cycling Modena). Concluderanno la mattinata gli Under 23, con al via il neoprofessionista Luca Paletti (Bardiani CSF Faizanè) con ambizioni di salire sul podio, un risultato che varrebbe la maglia azzurra ai mondiali 5 febbraio. Sempre domani saranno assegnate anche le maglie tricolori dei master Uisp a Porto S.Giorgio.

Andrea Giusti