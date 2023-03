A San Secondo Carpi fa il pieno di successi

Arrivano altri successi e il pass per i tricolori a impreziosire la stagione delle ragazze della Pole Dance Experience di Carpi, che nella categoria ’Under 14-emergenti 1’ hanno fatto incetta di medaglie all’Aerial Pole Dance Contest di San Secondo Parmense, gara valida come campionato regionale Csen nelle due specialità di "cerchio aereo" e "amaca aerea". Nella prima hanno staccato il pass per le finali tricolori Linda Loschi, che ha chiuso al terzo posto, e Angelica Cavallini, seconda, nel duo (cerchio a coppia) Amelia Fava e Vittoria Cavaletti hanno conquistato l’oro. Per la squadra guidata dalla coach Barbara Malta si tratta dell’ennesimo successo, valso anche per le quattro atlete la qualificazione alle finali tricolori in programma dal 25 al 28 maggio ad Ancona, dove sarà al via anche l’altro gruppo Under 14 della Pole Dance Experience composto da Julia Caruso, Valentina Malavasi, Chantal Formentin, Francesca Favali, Elisa Capitani Elisa, Bianca Casari, Giulia D’Alessio e Greta Cesario.

d.s.