A Sassuolo torna il ’Criterium’

Si svolgerà domani presso la nuova sede del Judo Club Sassuolo in via Ippolito Nievo, la seconda prova del "Criterium Provinciale di Judo 2022-2023". Presentata nel corso di una conferenza stampa martedi alla presenza dell’assessore allo sport Sharon Ruggeri, la manifestazione prevede prove di Shiai, Randori in piedi, Randori a terra, percorso misto per le classi d’età 201213, 201415, 2016171819 e porta in città, presso i nuovi spazi messi a disposizione del Judo Club dall’Amministrazione presso il bocciodromo comunale, oltre 200 giovani atleti. Quanto al programma si comincia alle 9 con il ritrovo degli atleti e si chiude alle 18,30 dopo un’intensa giornata di gare "che Sassuolo – sottolinea Giancarlo Casolari del Judo Club Sassuolo – non ospita da 15 anni".

