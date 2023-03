A sorridere è solo la Carpine che torna in zona playoff

È la Carpine l’unica modenese di Serie B a festeggiare nella settima giornata di ritorno. I giallorossi battono 23-22 il Romagna e tornano ad assaporare l’aria della zona playoff. Dopo il 13-10 del riposo si gioca punto a punto e nel finale Calzolari (7 reti per lui) tiene a distanza il ritorno degli imolesi. Secondo ko di fila invece per Carpi (un punto in 3 gare) che cede 28-26 nel big match di Castelnovo Sotto sul campo della capolista Marconi, uscendo dalle prime 4 posizioni dopo 2 mesi: dopo il 14-14 del primo tempo, i bianconeri (7 reti di Carabulea) incassano un pesante 8-2 di parziale e riescono ad avvicinarsi al massimo a -2 senza però pareggiare. Per il Rapid Nonantola arriva il quarto ko di fila 31-20 sul campo del San Lazzaro (5 reti per Melchiorri e Rizzello) che era già andato a riposo avanti 15-11, poi nella ripresa i rossoblù arrivano sul -1 cedendo nell’allungo finale.

Le gare della settima di ritorno: San Lazzaro-Rapid Nonantola 31-20, Carpine-Romagna 23-22, Sportinsieme-Valsamoggia 24-38, Rubiera-Ferrara 34-23, Marconi-Carpi 28-26, Casalgrande-Faenza 34-28, Estense-Felino 34-28.

Classifica: Marconi + 33, Rubiera 32, Carpine e San Lazzaro 28, Casalgrande, Faenza e Carpi 27, Romagna 24, Estense + (-5) 17, Rapid 13, Felino 6, Ferrara 5, Sportinsieme 4, Valsamoggia (-3) 3. (+ una gara in più).

d.s.