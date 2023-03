A Vis e Zocca manca un punto per cominciare a festeggiare

Dopo la festa del Limidi di dieci giorni fa, domenica prossima salvo clamorose sorprese, toccherà ad altre due modenesi stappare lo champagne per il salto di categoria. In Seconda ’F’ la Vis San Prospero a 2 gare dalla fine è a +6 sul Campogalliano e basterà un pari sul campo della Monari per tornare in Prima (oppure anche perdere se il Campogalliano non vincerà sul campo della Cabassi); stessa situazione in Terza ’A’, con lo Zocca capolista a 23 gare dalla fine a +6 sul Real Maranello a cui basterà pareggiare in casa con la Madonna di Sotto o anche perdere se i maranellesi con vinceranno sul campo degli Eagles. Junior Fiorano. Dopo le dimissioni di Fabrizio Lazzarini e del suo vice Giuseppe Bonicelli, il ds Cristian Ferrari ha promosso alla guida della squadra biancorossa di Prima ’D’ l’allenatore degli Juniores Provinciali Davide Piccinini. "Sta facendo un ottimo campionato con gli Juniores - ha chiarito Ferrari – e ha voglia di mettersi in gioco, mi è sembrata la scelta più logica". Per Piccinini sarà un finale di stagione da brividi con lo Junior terz’ultimo che ha un calendario proibitivo, aperto dalle trasferte di Maranello e San Martino in Rio, prima dei due scontri diretti con Virtus Cibeno e a Solara.