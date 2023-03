"Abbiamo avuto una grande capacità di reazione"

La prima notizia del post partita la dà Eccheli, tecnico di Monza: "Il mercato non ci distrae, oggi avevo in campo due ragazzi che il prossimo anno giocheranno a Modena" di fatto ufficializzando il passaggio in gialloblù anche di Davyskiba, dopo il già annunciato Federici. Per il resto Andrea Giani non sa decidersi tra la soddisfazione della rimonta e la delusione per una sconfitta, l’ennesima al quinto set: "Siamo andati sotto 2-0 ma abbiamo avuto capacità di reazione, risolvendo quelle magagne che nella prima fase ci avevano invece fatto disunire. Abbiamo ripreso il nostro ritmo, partendo dalla ricezione e cambiando anche la tipologia di battuta. Di lì in poi abbiamo fatto bene fino alla fine del tie-break, volevamo vincerlo perché non ne abbiamo mai vinto uno in stagione. Abbiamo avuto la palla per chiudere, è difficile da digerire perché avevamo condotto le danze nel quinto set". Il commento sulle ultime palle? "Sì, peccato che Lagumdzija non abbia potuto attaccare qualcuno degli ultimi palloni, peccato. Intanto per noi non c’è molto di diverso da prima. Abbiamo fatto la prima partita della settimana, mercoledì dovremo pensare alla coppa con Ngapeth che rientra, e dobbiamo vincere. Con Trento poi sarà una sfida nella sfida. Può succedere di non essere al mille per mille ma dobbiamo starci dentro". Infine la nota su Marechal, scoperto al posto di Rouseaux: "Lui ci ha messo parecchio per arrivare a una condizione fisica ottimale, Rousseaux era alla prima vera partita, non facile perché le squadre hanno ritmo. Per lui è difficile ma sono queste le occasioni che deve prendersi".

a.t.