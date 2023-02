"Abbiamo le armi per metterli in difficoltà"

È la partita più attesa quella al Braglia contro il Genoa, per la storica rivalità fra le due squadre e per la posizione che occupano in classifica. "È una partita di cartello, con tanto pubblico e una bella atmosfera. Giocheremo contro una grande squadra e noi dovremo fare una prestazione di qualità, come le ultime", spiega un Attilio Tesser molto sereno e fiducioso.

Quanto peserà l’assenza di Diaw?

"Mi spiace perché per noi Davide è un giocatore importante ma, come abbiamo dimostrato lo scorso anno quando c’eravamo trovati in ben maggiori emergenze, non siamo abituati a piangerci addosso. Andiamo avanti con quelli che abbiamo. Dovremo fare la nostra partita, consapevoli delle qualità dell’avversario. L’unico modo di affrontarlo è farlo con coraggio e personalità, con una cattiveria calcistica superiore alla sua".

Che Genoa si aspetta?

"Una squadra di qualità, personalità ed esperienza, che viene per fare la sua partita. L’importante è non subirla, dovremo essere noi a metterla in difficoltà, abbiamo le armi per riuscirci".

Spera di rivedere un avvio di partita come quello contro il Cagliari?

"L’atteggiamento che dovremo avere è esattamente quello. Lo voglio rivedere dall’inizio alla fine".

All’andata con la sconfitta contro il Genoa si chiuse un momento di difficoltà. Da allora il Modena viaggia a una media vicina ai due punti per partita: si può guardare in alto senza presunzione ma con realismo?

"Ultimamente sono aumentate l’autostima e la compattezza di squadra e sono arrivati i risultati. I punti che abbiamo ci danno una certa fiducia ma l’obbiettivo è sempre la salvezza, prima la festeggeremo e meglio è. Poi si vedrà".

Cosa pensa di Gilardino?

"Non lo conosco di persona, so che lavora bene. Gli auguro il meglio da domani sera in poi"

Il Modena è fra quelle che hanno pareggiato meno, solo 4 volte: un pregio o un difetto?

"Credo che sia una casualità, noi giochiamo sempre per vincere, pure contro il Genoa ci proveremo. in alcune partite possiamo anche avere avuto un atteggiamento più prudente per poter portare a casa il risultato, ma quando si muove la classifica va sempre bene".

Lunedì spera di rivincere la Panchina d’oro?

"Una l’ho già vinta con il Novara per la promozione dalla B alla A. È un bel riconoscimento, se arriverà, sarà un piacere da condividere con gli straordinari ragazzi che hanno permesso al Modena di fare la stagione che ha fatto".

Rossano Donnini