"Abbiamo pagato per 7 minuti di follia"

Matteo Contini incassa la seconda sconfitta della sua gestione. "Il risultato è un po’ bugiardo – spiega - ma abbiamo pagato 7’ di follia dove abbiamo preso 3 gol su tre corner e 2 li abbiamo regalati noi. Dispiace perché per 35’ forse ho visto il miglior Carpi da quando sono qui. Nel secondo tempo ci abbiamo messo l’orgoglio ma è arrivato il quarto gol sùbito e poi arrivavamo fino alla trequarti pensando di risolvere la gara da soli invece che continuare a giocare da squadra". Per Matteo Boccaccini "abbiamo fatto una delle più belle gare per 35’ – spiega il difensore - non concedendo nulla alla Pistoiese. Eravamo meritatamente in vantaggio, ma su tre sviluppi da corner abbiamo commesso degli errori che contro queste squadre si pagano a caro prezzo". Sorride mister Luigi Consonni. "Sapevamo che il Carpi poteva aspettarci con un baricentro molto basso – esordisce– e che noi avremmo dovuto avere pazienza nella costruzione. Credo sia stata una delle migliori gare da quando sono qui".

d.s.