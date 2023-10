"Abbiamo sprecato troppe occasioni"

Bello lo striscione esposto a inizio gara dalla curva in memoria di Giorgio Squinzi, della cui scomparsa ieri ricorreva il quarto anniversario. Meno bello un Sassuolo che si perde lungo una gara prima dominata e poi subita: il ‘mea culpa’ lo fa per tutti Alessio Dionisi ("abbiamo sprecato nel primo tempo, dovevamo essere più precisi e determinati: dispiace non aver segnato") che tuttavia rivendica anche quanto di buono fatto dai suoi. "Abbiamo comunque costruito, e Di Gregorio ha fatto parate importanti: abbiamo giocato per vincere, come i nostri avversari, ma ha vinto il Monza", aggiunge il tecnico neroverde, obbligato tra l’altro a cambiare in corsa ("potendo, avrei fatto altre scelte, perché sapevo che non avremmo potuto tenere i ritmi del primo tempo nel secondo") e obbligato, anche, a fare i conti con un gruppo sul quale queste gare ravvicinate sembrano poter lasciare il segno.