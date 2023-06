Abbonamenti a tutto gas Modena Volley, sono 1900

È un dato incoraggiante quello che arriva dalla campagna abbonamenti di Modena Volley, che ha già assegnato 1900 tessere al primo giorno di vendita libera che è valsa ben 200 altri abbonati oltre ai 1700 in prelazione. Davvero una buona base su cui partire, mentre i Nazionali modenesi continuano il loro lavoro. Su indicazione del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi, infatti, sono state diramate le prime convocazioni per il collegiale in programma a Taranto della Nazionale Seniores maschile, valide dal 27 al 29 giugno ma che saranno il prologo per la selezione azzurra che affronterà le Universiadi in Cina. Convocazioni che ancora parlano molto modenese, con la presenza di Lorenzo Sala, Nicola Salsi e soprattutto Giovanni Sanguinetti, ma anche di Oscar Berti come preparatore atletico. Ecco l’elenco completo: Tim Held, Paolo Porro, Marco Vitelli, Francesco Recine, Lorenzo Sala, Nicola Salsi, Giovanni Sanguinetti, Tommaso Guzzo, Davide Gardini, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Alessandro Piccinelli, Alberto Pol, Damiano Catania, Francesco Comparoni, Mattia Bottolo. Lo staff sarà composto da Vincenzo Fanizza (1 All.), Luca Leoni (Ass. All.), Mario Di Pietro (Ass. All.), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Ottaviano Tateo (Fisioterapista), Ennio Giordano (Medico), Simone Cruciani (Scoutman), Emanuele Carpentieri (dal 266). Dal 27 giugno al 7 luglio il capoluogo ionico ospiterà poi ancora un collegiale della nazionale maschile di pallavolo guidata dal coach Vincenzo Fanizza, team che parteciperà alle prossime XXXI Universiadi di Chengdu in Cina.

CALENDARI DI LEGA. Da martedì 11 a giovedì 13 luglio 2023, invece, il Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio (Bologna) ospiterà l’edizione 202324 del Volley Mercato, che si concluderà alle 14:30 di giovedì 13 con la ’Presentazione Stagione e Calendari 202324’, il main event che tra ospiti, artisti e premiazioni, darà ufficialmente il via al 79esimo Campionato Serie A Credem Banca. Sarà allora che sarà svelato il calendario di campionato e Coppa Italia, con relative formule e si scoprirà quando e con chi esordirà la nuova Modena.

COPPA CEV. Ancora nessuna notizia invece riguardo la richiesta inoltrata da Modena Volley alla federazione europea di ottenere una wild card per la prossima stagione. Il mese cruciale dovrebbe essere quello di luglio, quando saranno diramati i roster delle tre coppe continentali per club.

Alessandro Trebbi