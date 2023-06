Abbonamenti, in una settimana già rinnovate oltre 600 tessere

Numeri importanti e positivi per la prima settimana di campagna abbonamenti per la stagione 20232024. Le tessere rinnovate da coloro che hanno deciso di mantenere il proprio posto a sedere al PalaPanini sono oltre 600, e la prima fase di vendita durerà fino al 14 giugno, quindi è probabile che si sfiorino o addirittura si superino le 1000 tessere già in questa prima fase.

Fra le novità di quest’anno, davvero tante rispetto alla passata stagione, c’è la possibilità di sottoscrivere tessere Under 12 e Under 23 a prezzi ridotti, lo sconto del 10% sul rinnovo rispetto alla passata stagione e del 5% per i nuovi abbonati, la possibilità di pagare in rate senza interessi e una nuova divisione in settori del PalaPanini proprio per garantire prezzi diversi per diverse esigenze.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale, oppure al PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

La prima fase della campagna abbonamenti - dedicata al rinnovo di coloro che desiderano mantenere lo stesso posto della stagione 202223 - è cominciata il 29 maggio e si concluderà il 14 giugno. La seconda fase durerà dal 19 al 25 giugno e in questo periodo gli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare il proprio posto potranno farlo. La vendita libera inizierà il 26 giugno e chiunque potrà sottoscrivere la propria tessera stagionale. Sarà allora ad agosto che si avranno numeri più dettagliati, con la società che aspetta a braccia aperte i propri sostenitori per riempire il PalaPanini di nuovo e garantire a Bruno e soci la solita atmosfera tipica del ‘tempio’ che tanti temono.

