Abbonamenti Modena Già superata quota mille

La campagna abbonamenti di Modena Volley mette in mostra numeri che continuano a crescre. La società comunica infatti che le tessere rinnovate hanno superato quota mille. In questa prima fase di rinnovo – che si concluderà domani – è possibile mantenere lo stesso posto a sedere della stagione appena conclusa, mentre dal 19 al 25 di questo mese sarà possibile rinnovare la tessera cambiando la propria posizione nel PalaPanini. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale, oppure al PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

Torneranno in campo tra 20 e 21 giugno Italia, Brasile e Germania nella Vnl 2023, le nazionali che vedono impegnati i giocatori di Modena Volley in questa estate lunghissima che passerà anche dagli Europei e infine dai tornei pre-olimpici di inizio ottobre. L’avventra azzurra si era conclusa due giorni fa con la vittoria sulla Germania, con un bottino di due vittorie e due sconfitte: quattro match in crescendo da titolare per Tommaso Rinaldi, che ha chiuso da mvp contro la Germania con 19 punti, mentre Giovanni Sanguinetti ha avuto la non piccola soddisfazione (forse cabalistica, ma sicuramente coronata anche da due ottime prestazioni) di diventare titolare nei due match vinti dagli azzurri. Ancora non sceso in campo Filippo Federici, e vedremo se ci saranno modifiche sia alle convocazioni che alle formazioni in campo nelle scelte del ct Ferdinando De Giorgi. Ieri hanno terminato le loro fatiche invece Brasile e Germania: Bruno e compagni, dopo aver perso 3-2 contro Cuba, si sono rifatti nell’ultimo match sugli Stati Uniti, battendoli per 3-1 con un’altra grande prova di carattere del capitano.

Ha chiuso anche la Germania di Anton Brehme, sempre in campo, con una bella vittoria per 3-1 sul Canada: ancora 6 punti per il centrale che arriverà sotto la Ghirlandina a contendere il posto a Stankovic e allo stesso Sanguinetti. Come detto appuntamento tra una settimana tra Rotterdam in Olanda e Orleans in Francia. Aprirà le danze della seconda settimana di Vnl la Germania, a Rotterdam, opposta all’Iran, proseguiranno il Brasile contro la Bulgaria a Orleans e poi l’Italia, sempre contro l’Iran a Rotterdam nello stesso concentramento dei tedeschi.

a.t.