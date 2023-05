Accelerata Perati Quaquarelli seconda

Quello appena passato, doveva essere il week end conclusivo del Top Volley, con le ultime gare della seconda fase a gironi dei campionati minori di pallavolo, invece la piena dei fiumi in Romagna ha spazzato via anche metà delle gare in programma proprio in terra romagnola, o con squadre provenienti da quelle zone, impossibilitate ad allenarsi, e soprattutto a spostarsi. La proclamazione ufficiale del vincitore della stagione 202223 è quindi rimandata almeno di una settimana, anche se non ci sono più dubbi da settimane sul trionfatore.

TAPPA. Pur con un programma di una sola quindicina di gare, non sono mancati i risultati importanti da parte di chi è riuscito a scendere in campo, e addirittura c’è stato l’ex-equo sul miglior punteggio stagionale in una unica partita con i 34 punti messi a terra da Francesco Perati (nella foto), opposto della Tecnoarmet Soliera 150, che pareggia i punti messi a terra il 22 Ottobre da Luca Bigarelli della Kerakoll Sassuolo. Curiosa la prestazione di Perati, che ha praticamente saltato la prima parte della stagione per un problema fisico, per ripartite con molta calma nel nuovo anno, ma con una media di un paio di punti a partita: sabato, complice l’assenza dell’opposto titolare Abdoul Zampaligre, assente per motivi famigliari, il tecnico Marco Barozzi ha schierato proprio Perati come titolare, che lo ha ricambiato con una prestazione spettacolare, sfruttato "a sangue" dal palleggiatore Elio Motta. Alle spalle di Perati, staccata di sei punti, torna a farsi notare Erica Quaquarelli (nella foto) della Basser Volley COM, mentre al terzo posto, con 26 punti, troviamo Leonardo Sala della Lycos Torrazzo, e Lorenzo Messori del Modena Ets, un punto in più di Filippo Delon, che con i suoi 25 punti contro Baganzola, ha ampiamente contribuito alla promozione della sua squadra di B Nazionale.

VERTICE. Ovviamente nessuna novità nelle parti alte della classifica Generale, e della Classifica a Punti, che aspettano lo svolgersi dell’ultima partita del leader Francesco Venuta: nella generale i cambiamenti più significativi sono proprio messi a segno da Quaquarelli, che sale al 14° posto assoluto, e da Leonardo Sala, che dopo essere stato anche nella Top Five ad inizio stagione, sale al 19° posto. OVER 35. Con nove punti anche nell’ultima gara, il 39enne italotedesco Christian Dunnes del Corlo Sasco consolida il primato nella classifica Over 35, con l’invidiabile media di 13,6 punti nelle sedici partite che ha giocato: un risultato di tutto rilievo, che lo piazza anche al 24 posto assoluto nella classifica generale, prima di un mare di ragazzini.

Riccardo Cavazzoni