"Accordo di tre anni, un progetto futuribile"

Accanto a Francesco Petrella c’è Alberto Casadei (foto), che una volta abbandonata dalla società l’idea di riconfermare Giani ha messo il suo nome in cima alla lista dei preferiti, ascoltato da Giulia Gabana: "L’emozione che regala il PalaPanini in queste occasioni è meravigliosa – racconta il ds romagnolo nel presentare il nuovo tecnico gialloblù –. Il nostro progetto parte da lontano. All’incarico che mi ha assegnato Giulia, ovvero quello di cercare un nuovo allenatore, è subito seguita una richiesta: quella di sostenibilità economica e di un progetto futuribile, quindi partendo e basandoci sui giovani. Prima in campo, e in questa stagione abbiamo dimostrato quanto ci teniamo, e poi oggi con un nuovo allenatore che viene proprio dal nostro settore giovanile, lo stesso settore da cui vengono Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti, Riccardo Gollini, tutti confermati per il prossimo anno con proposte di contratti lunghi. Accanto a loro abbiamo messo altri giovani, come Davyskiba, Federici, Brehme. Un focus tecnico di lunga portata che speriamo possa costruirci una base solida per anni a venire. Poi c’è Bruno più di tutti, ma anche Stankovic e Juantorena, figure che serviranno a sostenere i nostri ragazzi con la loro esperienza".

Per Petrella un contratto lungo, a testimoniare che la società crede fortemente in questa idea coraggiosa: "Abbiamo firmato un accordo di tre anni" conferma Alberto Casadei, che poi parla di cosa lo ha convinto del giovane tecnico modenese. "Da subito, quando ero in campo come giocatore, mi ha stupito la grande qualità e la capacità di ‘mangiarsi’ la pallavolo di Petrella. Più di me lo ha visto Lorenzetti che ha voluto portarselo dietro a Trento". Casadei parla poi delle conferme nello staff, l’unico cambio sarà l’addio di Sebastian Carotti: "Staff? Gli assistenti allenatori che in questi anni hanno studiato molto con noi ci saranno ancora: Roberto Ciamarra penserà alla tattica (e sarà de facto il vice), Nicolò Zanni avrà un ruolo tecnico, Oscar Berti sarà ancora il preparatore atletico. Sebastian Carotti invece non ci sarà, ha avuto un’opportunità ed è andato. Poi c’è l’ingresso di una nuova scout woman".

Infine Casadei parla dei contratti: "Il progetto triennale è semplicemente una base per costruire. Definirsi oggi come obiettivi anche a lungo termine è troppo difficile. L’esigenza della piazza è di essere protagonista" e poi chiarisce la forma contrattuale dell’opposto, il russo Maksim Sapozhkov, la cui proprietà del cartellino è del Lokomotiv Novosibirsk: "Sapozhkov? La base di contratto è di due anni, a metà stagione (quindi a inizio 2024) c’è una clausola per la proprietà per riscattarlo".

a.t.