Acqua frizzante donata a Dionisi

La domenica dell’Olimpico, oltre ad una vittoria da lui stesso definita ‘storica’, porta altri due regali ad Alessio Dionisi. Il primo glielo ha fatto il ‘tridente ritrovato’, che ha scritto buona parte dei destini del pomeriggio capitolino: doveva essere, quello formato da Pinamonti, Berardi e Laurientè, il tridente titolare già da settembre "e invece insieme hanno giocato solo tre volte su venticinque. Ma non guardo a questo, quanto piuttosto al percorso che abbiamo fatto", ha detto Dionisi, il cui percorso, a occhio, se i tre tenori viaggiano a questi ritmi, non sarà privo di soddisfazioni. Il secondo regalo, invece, Dionisi lo ha trovato rientrando da Roma: davanti all’ingresso del Mapei Footbal Center un gruppo di tifosi neroverdi (‘gli occasionali’) hanno lasciato alcune confezioni di acqua minerale con un biglietto (‘grazie mister, un brindisi alla tua’) che richiamava quanto disse Mourinho a proposito del tecnico neroverde che, mentre la Roma scendeva in campo per il giovedi europeo, "è a casa tranquillo a bere acqua frizzante e vedere la nostra partita con i ragazzi".

