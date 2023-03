Addio a Costantini, fondò Maranello Sportiva

Il calcio dilettantistico perde uno dei suoi pionieri. A 83 anni si è spento Carlo Alfonso Costantini, prima allenatore e poi per una vita dirigente fra i più preparati e apprezzati. Maranellese doc, Costantini è stato geometra alla Ferrari e a metà anni ’50, con l’amico Romano Beltrami (scomparso nel 2010) aveva fondato la Maranello Sportiva, che a lungo è stata la sua casa da direttore sportivo e tuttofare, accanto alla moglie Carla che seguiva la parte amministrativa.

Tanti i successi della sua carriera sportiva, che lo hanno portato più volte a lasciare Maranello per poi tornarvi: l’avventura con il Torre Maina, fondato e portato fino in Prima, poi quelle come ds con Visport, Fiorano (con la storica promozione in D del 1999), e da ultimo San Michelese, la sua ultima avventura una decina di anni fa. "È stato un pioniere del calcio, Maranello gli deve tanto" lo ricorda Adelmo ’Memo’ Montorsi, altro pezzo di storia del club biancazzurro. Costantini è stato anche dirigente regionale, grande esperto di carte federali, ricevendo numerose onorificenze da parte della Figc. Era un uomo d’altri tempi, con i fax inviati in redazione su carta intestata (geometra Costantini) per annunciare gli acquisti di mercato e le lettere di auguri a Natale. "Con Alfonso c’era un rapporto speciale che andava oltre al calcio – spiega Stefano Ferrari, ex ds della San Michelese – e ho la fortuna di averlo avuto come dirigente per tanti anni. Sono andato a trovarlo 15 giorni fa, la morte della moglie di qualche anno fa era stato un brutto colpo". I funerali di Costantini si svolgeranno stamattina dalle 9 presso la chiesa di Maranello.

Davide Setti