Addio al preparatore Pietro Mura "Gentile e mago dell’atletica"

Uno sportivo d’eccellenza, un preparatore, un istruttore che ha lasciato un grande ricordo in tutti i suoi allievi e non solo. È scomparso ieri Pietro Mura, storico personaggio dello sport modenese che negli ultimi anni era nello staff della Città dei Ragazzi. Proprio la pagina Facebook della ‘Cidi’ ha dato il doloroso annuncio della sua scomparsa: "Ciao Pietro, ti ricorderemo sempre così, con il sorriso sulle labbra e la tua passione per lo sport. Sei arrivato nella nostra squadra qualche anno fa e da subito ti sei fatto volere bene dai tuoi colleghi della Città dei Ragazzi e da tutti i nostri clienti che affollavano le tue lezioni. Eri bravo, preparato, gentile e facevi tutto con grande passione. Hai dato tanto alla nostra Palestra e siamo stati onorati di averti avuto con noi. Tutto lo staff della Città dei Ragazzi ti porterà nel cuore". Uno sportivo a tutto tondo, che era stato parte della grande famiglia della Ginnastica Panaro, ma che aveva anche la passione dell’atletica, disciplina regina nella quale era un ottimo staffettista. A fine anni ’80 era stato anche preparatore atletico della Tre Stelle Modena di basket, al fianco del tecnico Otello Bruni.

Poi aveva girato un po’ tutta la città coi suoi corsi specifici, intensi ma anche per principianti (ultimamente era uno specialista dei pilates) e dopo Panaro e Jolly ecco che da qualche anno animava appunto la Città dei Ragazzi. Tanti i messaggi di cordoglio anche sulla sua pagina Facebook, per una scomparsa che lascia un vuoto non soltanto in palestra ma in generale in un mondo sportivo che da oltre trent’anni si avvaleva della sua competenza e professionalità.